İnşaat maliyetleri arttı, sanayi üretimi geriledi: TÜİK kritik verileri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2026'ya ilişkin inşaat maliyet endeksi ve sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre inşaat maliyetleri yıllık bazda yüzde 28,66 artarken, sanayi üretimi yüzde 1,4 geriledi.

İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 28,66 ARTTI

İnşaat maliyet endeksi, Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,66 arttı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 1,68 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 1,66 geriledi. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 27,78, işçilik endeksi yüzde 30,25 arttı.

BİNA İNŞAATINDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 28,54

Bina inşaatı maliyet endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,96, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,54 yükseldi.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,44 artarken, işçilik endeksi yüzde 1,49 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 27,78, işçilik endeksi yüzde 29,87 arttı.

BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYETLER AYLIK BAZDA GERİLEDİ

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, Haziran 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,15 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,06 arttı.

Aylık bazda malzeme endeksi yüzde 0,57, işçilik endeksi yüzde 2,26 azaldı. Yıllık bazda ise malzeme endeksi yüzde 27,79, işçilik endeksi yüzde 31,61 yükseldi.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 1,4 AZALDI

TÜİK'in açıkladığı verilere göre sanayi üretim endeksi, Haziran 2026'da yıllık bazda yüzde 1,4 geriledi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yıllık bazda yüzde 1,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,1 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 0,1 ARTTI

Sanayi üretim endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 yükseldi.

Aylık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi değişim göstermedi.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,5 arttı.