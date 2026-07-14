iPhone fiyatlarında Türkiye dünya şampiyonu: Deutsche Bank raporu yayımlandı

Deutsche Bank Research Institute, dünya genelindeki fiyat seviyeleri ve yaşam maliyetlerini analiz ettiği "Mapping the World's Prices" (Dünyanın Fiyatlarını Haritalamak) başlıklı yıllık raporunun 10'uncu sayısını yayımladı.

Jim Reid ve Galina Pozdnyakova tarafından hazırlanan araştırmada, 69 şehir; yaşam maliyetleri, ücret seviyeleri, kira bedelleri ve temel tüketim harcamaları açısından karşılaştırıldı.

TÜRKİYE'DE IPHONE FİYATLARI ZİRVEDE

Raporda, Türkiye akıllı telefon fiyatlarıyla dikkat çekti. Deutsche Bank'ın incelediği 41 ekonomi arasında Türkiye'nin, iPhone'un en pahalı satıldığı ülke olduğu belirtildi.

Araştırmaya göre, Türkiye'de satılan bir iPhone'un fiyatı ABD'deki satış fiyatının yaklaşık 2,2 katına ulaşıyor.

SADECE İKİ ÜLKE ABD'DEN DAHA UCUZ

Rapora göre, iPhone'un ABD'den daha düşük fiyatla satıldığı ülkeler ise yalnızca Güney Kore ve Japonya oldu. Böylece ABD, iPhone fiyatlarının en düşük olduğu ülkeler arasında yer alırken, Türkiye listenin en üst sırasında konumlandı.