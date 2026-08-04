İran Ekonomi Bakanı'ndan ABD'ye yaptırım resti: 'Hayallerinizi mezara götüreceksiniz'

İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, ülkenin ekonomik görünümüne ilişkin yaptığı açıklamada, İran'a yönelik askeri ve siber saldırıların yanı sıra ekonomik alanda da baskı uygulandığını savundu. Hükümetin olası risklere karşı hazırlıklı olduğunu belirten Medenizade, iki yıllık ekonomik direnç programı hazırlandığını açıkladı.

İRAN'A HİBRİT SAVAŞ YÜRÜTÜLÜYOR

İran devlet televizyonuna konuşan Medenizade, bazı ülkelerin İran'a karşı askeri ve siber saldırıların yanı sıra ekonomik operasyonlar da yürüttüğünü öne sürdü.

Söz konusu ülkelerin yalnızca askeri saldırılarla yetinmediğini, halkın yaşam koşullarını ve ülke ekonomisini de hedef aldığını savunan Medenizade, İran halkının geçmişte olduğu gibi bu süreçte de direnç göstereceğini ifade etti.

'HAYALLERİNİZİ MEZARA GÖTÜRECEKSİNİZ'

İran ekonomisinin çökertilmesine yönelik girişimlerin başarısız olacağını savunan Medenizade, "Düşmanlar, İran ekonomisini çökertme hayallerini mezara götürecek" dedi.

İKİ YILLIK EKONOMİK DİRENÇ PROGRAMI HAZIRLANDI

Hükümetin gelecek iki yılı kapsayan ekonomik direnç programı hazırladığını belirten Medenizade, yurttaşlara endişe etmemeleri çağrısında bulundu.

Ülkenin ekonomik açıdan herhangi bir zarara uğramayacağını savunan Medenizade, İran'ın bankacılık sisteminin iflas ettiği veya devletin bütçeyi finanse edemeyeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bu tür iddiaların neden ortaya atıldığına ilişkin değerlendirmeleri ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşacağını da sözlerine ekledi.

İRAN'DAN 'EKONOMİK TEDBİR' MESAJI

Medenizade, İran yönetiminin ülkeye yönelik her türlü ekonomik girişime karşı hazırlıklı olduğunu ve gerekli karşı tedbir planlarının bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan, İran ekonomisi uzun yıllardır uygulanan yaptırımların etkisi altında bulunuyor. ABD yaptırımlarının ardından ihracat kanallarının daraldığı, işyerlerinin kapandığı ve işgücü piyasasında sorunların arttığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.