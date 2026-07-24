İş dünyası otomasyon ve rekabet gücü çağrısı yaptı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin “Türkiye’yi Bekleyen Tehlike: Erken Sanayisizleşme” başlıklı toplantısına katılan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, DEİK Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı Steven Young ve TTC Danışmanlık Kurucu Ortağı Tankut Turnaoğlu sanayinin durumunu masaya yatırdı.

Artık robot ve otomasyonla üretimin kaçınılmaz olduğunu belirten Turnaoğlu, bu yüzden ucuz işgücünden çok bu dönüşüm için ucuz sermaye ve enerjiye erişimin kritik olduğunu öne sürdü. Turnaoğlu, “Tüketici odaklı veri kullanımıyla markalaşma ve daha az çalışanla katma değer sağlamak mümkün. Kapasitemizi dünyada rekabet edebilir hale getirmemiz lazım yoksa mevcudu iç tüketimle doldurmak zor” dedi. Gültepe ise inovasyonu konuşmadan önce sanayicinin maliyetinin neden yüksek olduğunu sorgulamak gerektiğini söyledi. “Kur, enflasyon ve asgari ücret arasındaki korelasyon son üç yılda felaket şekilde koptu. Kimse ülkenin parasının değersiz olmasını istemez elbette ama oyun devam ederken bir anda kurallar değişirse oyun dışında kalırsın” diyen Gültepe, şöyle devam etti:

SANAYİDEN HİZMETE

“Yüzde 45 kredi faiziyle sanayicilik olmaz. Çin, Hindistan ve Vietnam’ın dünya ticaretindeki pay yukarı, bizimki aşağı gidiyor. Onlar bunu ucuz işgücü ve malla yaptı. Gerekli rekabet şartlarının ortaya konması lazım.” Özdemir ise temel sorunlardan birinin plansız sanayileşme olduğunu, atıl kapasitenin devlet eliyle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Özdemir ayrıca, vergi nedeniyle oluşan ücret farkları sonucu bir yılda sanayiden hizmet sektörüne 160 bin kişinin geçtiğini anımsattı.