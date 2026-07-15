İş dünyası yeni teşvik sisteminin puanlama yöntemiyle kurulmasını talep etti: ‘Şeffaf destek’ çağrısı

İş dünyası rekabet gücünü nitelikli dönüşümle geri kazanmak için ekonomi ve sanayi politikalarında nefes aldıracak adımlar bekliyor. Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED), “Sektörel Dönüşüm Toplantıları”nın ilkini tekstil ve hazırgiyimi odağına alarak düzenledi.

“Bugün maliyet baskısının arttığı, sipariş ve istihdamın zorlandığı ve oyunun kurallarının yeniden yazıldığı kritik bir dönemden geçiyoruz” diyen SEDEFED Başkanı Emine Erdem, şunu vurguladı: “Artık küresel rekabette fark yaratan yalnızca ne ürettiğiniz değil, geleceği ‘dijital’, ‘yeşil’ ve ‘toplumsal’ dönüşümle dokumaktır.”

TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ise potansiyeli kalıcı rekabet üstünlüğüne çevirebilmek için maliyet yapısı, verimlilik kapasitesi, finansmana erişim ve üretim modelinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanayiden dönüşüm ve nitelikli yatırım beklentisi varsa önce şirketlerin bu yatırımları yapabilecek finansal ve operasyonel nefes alanına sahip olması gerekir. Bu nefes alanı, ekonomik programdan geri adım anlamına gelmez. Tam tersine, enflasyonla mücadele kararlılığını korurken üretim, ihracat ve dönüşüm yatırımlarının finansmana erişimini hedefli, seçici ve şeffaf araçlarla desteklemek gerekir.”

FİNANSMAN VE ALTYAPI

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay da, mevcut teşvik sisteminin artık çalışmadığını ifade ederek firmaların bir sistemle puanlanmasını ve tüm devlet desteklerinin bu skorlara göre dağıtılmasını önerdi.

Ayrıca 2003’ten bu yana kurun sanıldığı gibi baskılanmadığını, hesaplamalarına göre gereken değerinin üzerinde seyrettiğini söyleyen Narbay, şuna da dikkat çekti: “Sektör olarak Türkiye’nin ortalamasının altında bir ücretle çalışıyoruz. Türkiye’de emeğin payına yüzde 32.7 ile OECD’nin çok altında. Biz maliyetleri düşürmek için işçilik konuşuyoruz ama sorun finansman ve diğer altyapısal sorunlar.”

Narbay, kısa vadede nefes alabilmek, uzun vadede güçlenmek için net ihracatçıya yüzde 10 döviz dönüşüm desteği verilmesini, reeskont kredilerinin politika faizinin yüzde 50’sine otomatik olarak eşitlenmesini, Avrupa’da kamu alımları için anlaşma yapılmasını talep etti.