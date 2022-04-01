İş görüşmelerinin bedeli; işte işsiz yurttaşların ulaşım ve yemek maliyeti
İşsiz yurttaşların, iş bulma süreçleri ve karşılaştıkları bir diğer zorluk; ulaşım ve yemek maliyeti. İş görüşmelerine giden işsiz bir yurttaşın gidiş-dönüş ücreti ve yemek masrafı başlı başına bir yük haline geldi. Bir diğer sorun da iş verenin defalarca mülakata çağırması ve işsiz yurttaşın reddedilmesi.
Türkiye'nin kronik sorunu olan işsizlik, yalnızca iş görüşmelerine giden bir yurttaşa yol ücreti ve yemek maliyeti nedeniyle bile ciddi yük oluşturuyor.
İş görüşmelerinde defalarca mülakata çağırılan işsiz gençler, işe gidiş-geliş ücretleri hesaplandığında başlı başına bir maddi bir yükle karşılaşıyorlar.
İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDİŞ-DÖNÜŞ BİLE LÜKS OLDU
Ortalama bir iş görüşmesine gidiş-geliş ücreti 15 TL. İstanbulkart ücret tarifesine göre; otobüs ve metrobüs 5,48 TL, Marmaray ise 12,12 TL'yi buluyor.
2022 Ulaşım ve Koordinasyon Müdürlüğü'nün (UKOME) İstanbul'da seyahat ücret tarifeleri şöyle;
YEMEK ÜCRETİ DE İŞ GÖRÜŞMESİNE GİDEN İŞSİZ TARAFINDAN KARŞILANIYOR
İstanbul'da günlük trafik seyrinde bir yerden başka bir yere ulaşım bazen saatler sürüyor. İş görüşmesine giden yurttaşlar bu süre zarfında ve iş görüşmesi bitene kadar geçen sürede yemek ücretlerini de kendileri karşılamak zorunda kalıyor.
İstanbul'da herhangi bir mekanda ortalama bir öğün yemek ücreti 50 TL'yi buluyor.
İŞ ARAMAYI BIRAKANLAR İŞSİZ SAYILMIYOR
TÜİK verilerinde ''İş bulmaktan ümidini kesme'' olarak geçen bir veri bulunuyor. TÜİK'e göre iş arayıp bulamayan yurttaşlar, iş aramayı bıraktıkları taktirde ''işsiz'' sayılmıyor.
Bu süre zarfında işsiz yurttaşlara iş aramanın getirdiği maliyetler ise gözardı ediliyor.
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