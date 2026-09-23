İsa Karakaş’tan emekli maaşları için dikkat çeken değerlendirme: Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?

Sabit gelirli yurttaşlar için her güncelleme dönemi geçim derdine derman olma umudu taşırken, sahadaki iktisadi gerçekler ile mutfaktaki yangın Ankara kulislerinde konuşulan formüllerle her zaman örtüşmüyor.

Enflasyonun tahribatı her geçen gün derinleşirken memur ve emeklilerin en büyük kâbusu, toplu sözleşme düzeneği nedeniyle TÜİK’in açıkladığı resmî enflasyonun dahi altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalmak oluyor.

Önceki toplu sözleşme döneminde memur ve emeklisinin arka arkaya üç dönem resmî enflasyonun altında güncelleme aldığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, durumu şu sözlerle aktardı:

Temmuz 2026 Acı Reçetesi: Temmuz ayında 6 aylık kümülatif enflasyon toplamı yüzde 17,76 olmasına karşın, memur ve emeklisine yüzde 13,52 oranında güncelleme yapılmıştır. Yani resmî enflasyonun dahi yüzde 4,24 altında bir 'eksi güncelleme' reva görülmüştür.

Atalarımızın "Aşure yemeye giden kaşığını cebinde taşır" sözünü hatırlatan Karakaş, mevcut toplu sözleşme çarkının memur emeklisinin kaşığını daha masaya oturmadan elinden aldığını vurguladı.

İLK 2 AYLIK ENFLASYON VERİSİ VE YIL SONU BEKLENTİSİ

TÜİK tarafından açıklanan Temmuz (yüzde 1,78) ve Ağustos (yüzde 1,84) 2026 verilerine göre 2 aylık kümülatif toplam yüzde 3,65 seviyesinde gerçekleşti.

Memur ve emeklisi için enflasyon farkı oluşması adına bu oranın Temmuz ayındaki yüzde 7’lik toplu sözleşme eşiğini aşması gerekiyor. Rakam yüzde 7’nin altında kaldığından şimdilik enflasyon farkından kaynaklanan bir artış söz konusu olmasa da yüzde 5’lik toplu sözleşme güncellemesi garantilenmiş durumda.

Hükûmetin Orta Vadeli Program’da (OVP) ve Merkez Bankası’nın revize ettiği rakamlarda enflasyon hedefleri yukarı yönlü güncellenirken, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 bandında gerçekleşmesi kuvvetle muhtemel görülüyor.

Yıl sonu beklentisini paylaşan Karakaş, "Psikolojik Sınır: yüzde 30’luk rakam hükûmet için kritik bir sınavdır. Şahsi Beklentim: Yıl sonu enflasyonunun en fazla yüzde 29,99 civarında kalacağı yönündedir. Savaşların etkisiyle enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak bu sınırın aşılması da mümkündür." ifadelerini kullandı.

OCAK AYINDA YASAL GÜNCELLEME ORANLARI NE OLACAK?

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30 civarında gerçekleşmesi durumunda ocak ayında şekillenecek yasal güncellemelere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,5 ile yüzde 10,5 (ortalama yüzde 10), memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7,5 ile yüzde 8,5 (ortalama yüzde 8) civarında bir artış öngörülüyor.

ANKARA KULİSLERİNDE SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI RÜZGARI

Matematiğin dilinin tek olduğunu ve temmuz ayındaki yüzde 4,24’lük kaybın memur ve emeklisinin resmî enflasyon karşısında ezildiğini gösterdiğini belirten Karakaş, bu durumun bilhassa memur emeklileri için geri dönülemez bir boyutta olduğunu ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek’in "Enflasyonun altında zam yapılmayacak" vaadinin ifa edilmesi hâlinde, memur ve emeklisinin ocak ayında SSK ve Bağ-Kur’lularla aynı oranda güncelleme alacağını belirten Karakaş, bu durumda ilave 2 puan artışla maaş güncellemesinin yüzde 8 yerine yüzde 10 civarında gerçekleşeceğini kaydetti.

Karakaş ayrıca, enflasyonun üzerinde net bir iyileşme yapılmadıkça buna "zam" demenin memur ve emeklilere haksızlık olacağını dile getirdi.

3 yıldır kemerleri son derece sıkılan çalışan ve emeklilerin dermanı kalmadığını, parti teşkilatları ve milletvekillerinin bu durumu hükûmete sürekli arz ettiğini aktaran Karakaş, kulislerde "Şimdi değilse ne zaman?" sorusunun yüksek sesle dile getirildiğini ve 3 yıldan beri seyyanen zammı verilmeyen memur emeklisi için bu ocak ayının hayati bir dönüm noktası olduğunu belirtti.