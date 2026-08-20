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İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu
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İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

20.08.2026 13:03:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

Piyasa analisti İslam Memiş altın fiyatlarındaki geri çekilmelerin teknik bir düzeltmeden ziyade farklı dinamiklerden kaynaklandığını belirterek ons ve gram tarafında kritik seviyelere dikkat çekti.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

Altın fiyatlarında yıl içinde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, piyasa analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

Altının yıl içerisinde 5 bin 600 dolardan 3 bin 950 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirten Memiş, 4 bin 400 dolar seviyesinin kritik direnç olduğunu ifade etti. Memiş, altın piyasasındaki hareketliliğin teknik düzeltmeden farklı olduğunu savundu.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

ALTINDA 4 BİN 400 DOLAR KRİTİK SEVİYE

Memiş, bu yıl altın, gümüş, platin ve paladyum piyasalarında manipülasyon yaşanacağı yönünde daha önce yatırımcılara uyarılarda bulunduğunu söyledi.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

Altındaki hareketin yalnızca teknik bir düzeltme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Memiş, ons altında yıl sonuna kadar 5 bin dolar seviyesinin yeniden test edilebileceğini öngördü.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

Memiş, altının savaş, enflasyon, belirsizlik ve puslu piyasa koşullarından normalde destek bulduğunu ancak mevcut süreçte bu gelişmelerin henüz fiyatlara tam olarak yansımadığını ifade etti.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

GRAM ALTINDA 7 BİN TL BEKLENTİSİ

İç piyasada gram altının 8 bin 157 TL'den 5 bin 950 TL'ye kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, daha önce ağustos ayı için dile getirdiği 8 bin TL beklentisini de değerlendirdi.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

Ateşkes beklentilerinin ardından piyasa koşullarının değişmesiyle yükselişin geciktiğini belirten Memiş, kısa vadede gram altında 7 bin TL seviyesinin aşılmasını beklediğini söyledi.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

ALTIN BORCU OLANLARA UYARI

Düğün yapacaklar ve altın borcu bulunanlar açısından yaşanan geri çekilmelerin fırsat oluşturabileceğini belirten Memiş, mümkün olduğu kadar altınla borçlanılmaması gerektiğini söyledi.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

Memiş, altın borcu bulunan yurttaşların ise mevcut geri çekilmeleri borçlarını kapatmak için değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

2026'DA ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ ÖNE ÇIKACAK?

Memiş, 2026 yılı için altın-gümüş rasyosuna da dikkat çekti. 2025 yılında gümüşün öne çıktığını belirten Memiş, 2026'da ise altının daha güçlü performans göstereceğini öngördü.

İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

Memiş, yatırımcıların fiyat hareketlerinden ziyade ellerindeki miktara odaklanması gerektiğini belirterek, yıl sonuna kadar pozisyonların korunması ve sabırlı olunması yönünde tavsiyede bulundu.

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