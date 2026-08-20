İslam Memiş'ten gram altın tahmini: 7 bin TL için 'kısa vade' vurgusu

Altın fiyatlarında yıl içinde yaşanan sert dalgalanmalar yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, piyasa analisti İslam Memiş'ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Altının yıl içerisinde 5 bin 600 dolardan 3 bin 950 dolar seviyesine kadar gerilediğini belirten Memiş, 4 bin 400 dolar seviyesinin kritik direnç olduğunu ifade etti. Memiş, altın piyasasındaki hareketliliğin teknik düzeltmeden farklı olduğunu savundu.

ALTINDA 4 BİN 400 DOLAR KRİTİK SEVİYE Memiş, bu yıl altın, gümüş, platin ve paladyum piyasalarında manipülasyon yaşanacağı yönünde daha önce yatırımcılara uyarılarda bulunduğunu söyledi.

Altındaki hareketin yalnızca teknik bir düzeltme olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Memiş, ons altında yıl sonuna kadar 5 bin dolar seviyesinin yeniden test edilebileceğini öngördü.

Memiş, altının savaş, enflasyon, belirsizlik ve puslu piyasa koşullarından normalde destek bulduğunu ancak mevcut süreçte bu gelişmelerin henüz fiyatlara tam olarak yansımadığını ifade etti.

GRAM ALTINDA 7 BİN TL BEKLENTİSİ İç piyasada gram altının 8 bin 157 TL'den 5 bin 950 TL'ye kadar gerilediğini hatırlatan Memiş, daha önce ağustos ayı için dile getirdiği 8 bin TL beklentisini de değerlendirdi.

Ateşkes beklentilerinin ardından piyasa koşullarının değişmesiyle yükselişin geciktiğini belirten Memiş, kısa vadede gram altında 7 bin TL seviyesinin aşılmasını beklediğini söyledi.

ALTIN BORCU OLANLARA UYARI Düğün yapacaklar ve altın borcu bulunanlar açısından yaşanan geri çekilmelerin fırsat oluşturabileceğini belirten Memiş, mümkün olduğu kadar altınla borçlanılmaması gerektiğini söyledi.

Memiş, altın borcu bulunan yurttaşların ise mevcut geri çekilmeleri borçlarını kapatmak için değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

2026'DA ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ ÖNE ÇIKACAK? Memiş, 2026 yılı için altın-gümüş rasyosuna da dikkat çekti. 2025 yılında gümüşün öne çıktığını belirten Memiş, 2026'da ise altının daha güçlü performans göstereceğini öngördü.