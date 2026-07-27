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İşlem yapmayı planlayanlar dikkat: O sistemler 3 gün kapalı kalacak

İşlem yapmayı planlayanlar dikkat: O sistemler 3 gün kapalı kalacak

27.07.2026 16:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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İşlem yapmayı planlayanlar dikkat: O sistemler 3 gün kapalı kalacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, beyanname sistemlerinde yürütülecek altyapı güncellemeleri nedeniyle sistemlerin üç gün boyunca erişime kapatılacağını duyurdu. Ağustos ayının başında gerçekleştirilecek teknik çalışmalar süresince dijital vergi daireleri üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderilemeyecek; sistemler güncellemelerin ardından tekrar hizmete açılacak.
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), elektronik beyanname sistemlerinde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle belirli tarihlerde bazı hizmetlerin geçici olarak kullanılamayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, güncelleme süresince Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimi gerçekleştirilemeyecek.

SİSTEMLER 3 GÜN HİZMET VERMEYECEK

GİB tarafından yayımlanan resmi duyuruda, e-Beyan sistemlerinde yapılacak teknik güncellemeler ve altyapı çalışmaları nedeniyle beyanname işlemlerine geçici süreyle ara verileceği bildirildi.

Bu kapsamda, 1 Ağustos 2026 saat 00.00 ile 3 Ağustos 2026 saat 23.59 arasında DBS, e-Beyanname ve İnternet Vergi Dairesi üzerinden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderimi yapılamayacak.

ÇALIŞMALARIN ARDINDAN SİSTEMLER YENİDEN AÇILACAK

Gelir İdaresi Başkanlığı, planlanan altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından beyanname sistemlerinin en kısa sürede yeniden hizmete alınacağını açıkladı.

Başkanlık, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi gönderim işlemlerinin teknik çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeniden aktif hale getirileceğini bildirdi.

İlgili Konular: #GİB #Gelir idaresi #beyanname

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