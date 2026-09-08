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İSO’da seçim dengeleri değişti: Başkan Bahçıvan’dan Ender Yılmaz’a destek

İSO’da seçim dengeleri değişti: Başkan Bahçıvan’dan Ender Yılmaz’a destek

8.09.2026 17:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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İSO’da seçim dengeleri değişti: Başkan Bahçıvan’dan Ender Yılmaz’a destek

İstanbul Sanayi Odası’nda seçim süreci öncesi kritik gelişme yaşandı. 14 yıldır İSO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdüren Erdal Bahçıvan, yeniden aday olmayacağını açıklarken başkanlık yarışında Ender Yılmaz’a destek vereceğini duyurdu.
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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Odakule’de düzenlediği basın toplantısında yeni dönemde başkanlık yarışına girmeyeceğini açıkladı.

Görev süresi boyunca küresel krizler, kur şokları, pandemi ve yüksek enflasyon gibi birçok zorlu dönemde İSO’ya başkanlık ettiğini belirten Bahçıvan, kararını kendi iradesiyle aldığını vurguladı.

'GÖREVİMİ HUZURLA DEVREDİYORUM'

Erdal Bahçıvan, makamların uzun süre elde tutulmasından çok nasıl bırakıldığının önemli olduğunu belirterek görev sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçıvan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İnsan hayatında bazı görevler vardır; onlara sahip olunmaz, onlar bir süreliğine taşınır. Makamların gerçek değeri ne kadar uzun süre tutulduklarıyla değil, hangi ilkelerle ve nasıl bırakıldıklarıyla ölçülür. Bugün içimde bir eksiklik değil; görevimi bütün gücümle yapmış, söylemem gereken sözü zamanında söylemiş ve bu büyük kuruma hizmet etmiş olmanın huzuru var. Bu büyük emaneti, kendi irademle, doğru olduğuna inandığım bir zamanda bırakma kararı aldım.”

Sanayi politikalarında "doğruya doğru, yanlışa yanlış" anlayışıyla hareket ettiklerini söyleyen Bahçıvan, kamu otoritesi karşısında bağımsız kurumsal duruşlarını koruduklarını ifade etti.

ENDER YILMAZ'A DESTEK AÇIKLAMASI

İSO seçimlerine ilişkin tercihini de açıklayan Bahçıvan, mevcut İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz’a destek vereceklerini duyurdu.

Yılmaz’ın adaylığının yönetim kurulunun ortak kararıyla belirlendiğini belirten Bahçıvan, Ender Yılmaz hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sakinliği, zarafeti, kavgadan uzak olgun davranışlarıyla camiamızın sevilen bir sanayicisi olan kardeşim Ender Yılmaz'ın; İstanbul Sanayi Odası'nın marka değerini koruyacağına hatta geliştirip daha ileri noktalara taşıyacağına yürekten inanıyor, kendisine güveniyor ve başarılar diliyorum. Yolu açık olsun.”

GÖZLER ADNAN DALGAKIRAN'IN ADAYLIĞINDA

Bahçıvan’ın desteklediği Ender Yılmaz’ın seçimlerdeki en güçlü rakibinin kim olacağı da merak konusu oldu.

Sanayi çevrelerinden edinilen bilgilere göre, 2022 seçimlerinde de başkanlık için yarışan Dalgakıran Kompresör Yönetim Kurulu Başkanı ve geçmiş dönem İSO Başkan Vekili Adnan Dalgakıran’ın yeni dönemde yeniden aday olması bekleniyor.

Seçim yarışının ağırlıklı olarak Ender Yılmaz ve Adnan Dalgakıran isimleri üzerinden şekillenmesi bekleniyor.

'HERKES BENİM ADIMA FAL BAKIYOR'

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçıvan, yeni dönem kararını açıklamak için İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takviminin kesinleşmesini beklediğini söyledi.

Ağustos ayı meclis toplantısıyla hukuki süreci başlayan seçim takviminin tamamlanmasının ardından kararını netleştireceğini belirten Bahçıvan, hakkında çıkan yeni görev iddialarına da yanıt verdi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) veya bir bakanlıkta görev alacağı yönündeki kulis iddialarına ilişkin Bahçıvan, "Herkes benim adıma fal bakıyor" dedi.

Bahçıvan, şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti.

İlgili Konular: #Seçim #İstanbul Ticaret Odası #İSO #Erdal Bahçıvan

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