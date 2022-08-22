İsrail Merkez Bankası 4. kez faiz artırdı
İsrail Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan (bp) artırarak, yüzde 2'ye çıkardı.
İsrail Merkez Bankası, faizi yüzde 1.25'ten yüzde 2.0'a çıkartan banka, yüzde 5'i aşan enflasyonu dizginlemek için art arda dördüncü kez faiz artırımına gitmiş oldu.
Banka, bu yıl nisan ayından itibaren yüzde 0.1 olan politika faizini artırmaya başlamıştı.
İsrail'de enflasyon, temmuzda yıllık bazda yüzde 5.2 gelerek, son 14 yılın zirvesine çıktı.
Yıllık enflasyon için tahmin aralığı yüzde 1 ila yüzde 3 bandında yer alıyor.
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