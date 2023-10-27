İsrail’e ilk ekonomik yaptırım İzmir’den geldi!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 14:56

Güncelleme: 27.10.2023 - 15:02

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e saldırmasından sonra İsrail'in sivilleri hedef almasıyla tırmanan savaşta ilk ekonomik yaptırım İzmir’den geldi.

10 yılı aşkın bir süredir kağıt ve matbaa sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı olan Eren Barış Eke, sahibi olduğu ve uluslararası kağıt ihracatı ve ithalatı alanında 3 yılı aşkın süredir İzmir’de yerleşik olarak faaliyet gösteren Arkhe Paper’ın İsrailli Hadera şirketi ile milyon dolarlık iş hacmine ulaşan ilişkilerini ve anlaşmalarını sonlandırdığını duyurdu.

“İSRAİL SAVAŞ SUÇU İŞLİYOR”

İsrail’in Filistin’e yönelik insanlık dışı saldırıları üzerine yaptırım ve boykot kararı aldığını duyuran Eren Barış Eke, “İsrailli Hadera şirketi ile sürdürdüğümüz ticari ilişkileri, İsrail’in işlediği savaş suçları ve sivil katliamları sebebiyle sona erdirmiş bulunuyoruz” dedi.

CHP Genel merkezi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen iş insanı Eren Barış Eke, “Bireysel ve küçük çaplı satın almama boykotlarının bir etkisinin olduğunu düşünmüyorum. Gerçekten İsrail ve bağlantılı ekonomik aktörlerle ticari ilişkileri olan iş insanlarının ve büyük şirketlerin sahaya çıkarak İsrail’e yönelik ekonomik yaptırım ve boykot uygulaması gerekiyor. Elbette bizim İsrailli şirketlerle iş hacmimiz diğer büyük ekonomik aktörlere göre küçük kalmaktadır ama umarım bir sembol ve örnek teşkil ederiz ve daha etkili iş insanları ve kurumlar da bizi örnek alarak etkili bir tavrın alınmasına destek olurlar. Biz biz cesaret göstererek ve hem ticari hem de siyasi riskler alarak bir adı attık, İsrail ile güçlü ve büyük ekonomik bağlantıları olan öznelerden de bu cesareti beklediğimizi paylaşmak isterim” şeklinde konuştu.