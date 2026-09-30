İşsizlik verilerinde dikkat çeken tablo: Atıl işgücü yüzde 31'e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 7,8’e gerilerken, işsiz sayısı 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin oldu.

İstihdam edilenlerin sayısı ise ağustosta bir önceki aya göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine yükseldi. Aynı dönemde atıl işgücü oranı 0,4 puan artarak yüzde 31,0’a çıktı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 7,8’E GERİLEDİ

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işsiz sayısı ağustosta bir önceki aya göre 106 bin kişi azaldı. Böylece toplam işsiz sayısı 2 milyon 740 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,8 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 10,1 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE 48,4 OLDU

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı ağustosta 136 bin kişi artarak 32 milyon 507 bine ulaştı. İstihdam oranı ise 0,1 puan yükselerek yüzde 48,4 oldu.

İstihdam oranı erkeklerde yüzde 65,8, kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM YÜZDE 52,5’TE KALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücü, ağustosta bir önceki aya göre 29 bin kişi artarak 35 milyon 247 bin kişiye yükseldi.

İşgücüne katılma oranı ise önceki aya göre değişmeyerek yüzde 52,5 seviyesinde kaldı. Bu oran erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda yüzde 35,0 olarak kaydedildi.

GENÇ İŞSİZLİK YÜZDE 13’E GERİLEDİ

15-24 yaş grubundaki genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13,0 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı yüzde 9,7 olurken, genç kadınlarda yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 42,5 SAATE ÇIKTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, ağustosta bir önceki aya göre 0,5 saat arttı. İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların haftalık ortalama fiili çalışma süresi 42,5 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 31’E YÜKSELDİ

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 31,0 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,2 olarak hesaplanırken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı da yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.