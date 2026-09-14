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İstanbul’da fiyatları 10-16 bin TL olan kiralık TOKİ başvuruları başladı

İstanbul’da fiyatları 10-16 bin TL olan kiralık TOKİ başvuruları başladı

14.09.2026 04:00:00
Güncellenme:
Elif Özge Yalçın
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İstanbul’da fiyatları 10-16 bin TL olan kiralık TOKİ başvuruları başladı

İstanbul’da 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla 3 yıllığına kiralanacak 1.071 sosyal konut için başvurular bugün başlarken; gayrimenkul uzmanları projenin piyasadaki fahiş kiraları aşağı çekmede yetersiz kalacağını, kalıcı denge için kiralık konut arzının artırılması ve yeni hukuki düzenlemelerin şart olduğunu belirtti.
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İstanbul’da kiralık sosyal konut başvuruları bugün başladı, 25 Eylül’e kadar sürecek. 15 bin kiralık konut projesinin ilk etabında tamamlanan 1071 TOKİ dairesi 10 bin TL’den başlayan fiyatlarla 3 yıllığına kiralanacak. Projeye yalnızca evli ve hane aylık geliri 100 bin TL’yi aşmayanlar; üzerine kayıtlı tapu bulunmayanlar başvurabiliyor. Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamış olanların da başvuruları kabul edilmeyecek.

Bu proje tanıtıldığında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un iddiası, piyasadaki fahiş kiraların da proje sayesinde aşağı çekileceği yönündeydi. Gayrimenkul uzmanları Dr. Ahmet Büyükduman ve Seçil Akbaş, projenin piyasadaki genel kira düzeyine bir etkisinin olmayacağını; sadece fiyatlara müdahale ederek kalıcı bir düşüş sağlamanın imkânsız olduğunu belirtti. Akbaş kalıcı dengelenme için hem sosyal hem özel kiralık konut arzının artırılması, üretim maliyetinin düşmesi, finansmana erişimin kolaylaşması ve yatırımcı için güvenli ortamın oluşması gerektiğini ifade etti.

Büyükduman ise Türkiye’de her yıl kiraya verilmek üzere 300 bin civarında konut üretilmesi gerektiğini belirterek bunun kamunun kaynaklarını aştığını, bu yüzden yurttaşları yatırıma teşvikin şart olduğunu savundu. Ayrıca şunları ekledi: “Kiracı ev sahibi ilişkileri için yeni hukuki çerçeve gerekli. Devletin sosyal konutlar için geliştirdiği en fazla üç yıl kiracı kalma uygulaması piyasada da geçerli olmalı. Bu durumda kirayı güncel koşullara uyarlayamama riski azalacağı için konut satın alıp kiraya verme eğilimi artar.” Proje kapsamında Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören’de 360 konut; Maltepe, Tuzla ve Kartal’da 330 konut; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar’da 291 konut; Arnavutköy’de ise 90 konut kiraya verilecek.

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