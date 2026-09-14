İstanbul'da kiralık sosyal konut başvuruları başladı: İşte tüm şartlar

İstanbul'da dar gelirli yurttaşların konuta erişimini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen kiralık sosyal konut projesinde başvuru süreci başladı. İlk etapta 1.071 konutun kiraya verileceği projede toplam konut sayısı ise 15 bin olacak.

81 ilde 500 bin sosyal konut hedefiyle yürütülen “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul'a özel olarak uygulanan projede başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da projeye ilişkin başvuru şartları, konut tipleri, kira artışları ve tahsis süresine ilişkin ayrıntıları paylaştı.

İLK ETAPTA 1.071, TOPLAMDA 15 BİN KONUT

İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinin ilk etabında 1.071 konutun Ekim 2026'da teslim edilmesi planlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla İstanbul'da toplam 15 bin konut kiraya verilecek.

12 İLÇEDE KİRALIK KONUT TAHSİS EDİLECEK

İlk etapta tahsis edilecek 1.071 konut, İstanbul'un 12 ilçesinde bulunacak.

Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut

Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut

Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut

Arnavutköy: 90 konut

AİLENİN DURUMUNA GÖRE KONUT TİPİ BELİRLENECEK

Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere dört farklı konut tipi bulunacak.

Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1 konutlar tahsis edilebilecek. İki veya daha fazla çocuğu bulunan aileler için ise 2+1, 3+1 ve 4+1 seçenekleri sunulacak.

AYLIK HANE GELİRİ 100 BİN TL'Yİ AŞMAYACAK

Kiralık sosyal konut projesine başvuracak kişilerin sağlaması gereken şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmak

Evli olmak

İstanbul'da en az 1 yıldır kesintisiz ikamet etmek

Türkiye sınırları içerisinde tapuya kayıtlı bağımsız bir konut sahibi olmamak

Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalamamış olmak

Aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL'yi aşmaması

İSTANBUL'DA YAŞAMAYANLAR BAŞVURAMAYACAK

Projeye yalnızca İstanbul'da ikamet eden yurttaşlar başvurabilecek. Başka illerde yaşayanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Ancak başvurulan ilçede ikamet etme şartı bulunmuyor. İstanbul'da yaşayan ve diğer şartları taşıyan yurttaşlar, projede açıklanan ilçeler arasından istedikleri ilçe için başvuru yapabilecek.

EV TAPUSU BULUNANLAR KAPSAM DIŞI

Üzerinde konut tapusu bulunan kişiler projeye başvuramayacak.

Daha önce ev sahibi olup konutunu satanlar için de son 5 yıllık dönem dikkate alınacak. Son 5 yıl içerisinde bağımsız konut niteliğindeki bir taşınmazı satın alan veya satan kişiler projeden yararlanamayacak.

KİRALIK KONUTTA OTURURKEN EV ALAN TAHLİYE EDECEK

Kiralık sosyal konut tahsisi devam ederken hak sahibinin konut satın alması durumunda tahsis edilen sosyal konutun boşaltılması gerekecek.

İLK 12 AY KİRAYA ZAM YOK

Konut teslimi için idare tarafından bildirilen tarihten itibaren 12 ay boyunca kira bedeline artış yapılmayacak.

Bu sürenin sona ermesinin ardından gelen ilk ocak ayında kira bedeli TÜFE oranında artırılacak.

İLK KİRA ÖDEMESİ TESLİMDEN SONRA

Kira ödemeleri, konutun teslim edildiği ayın ardından başlayacak.

İlk ödeme, konut teslimini takip eden ayın 20'sinde yapılacak.

AKTİF TOKİ HAK SAHİPLERİ BAŞVURAMAYACAK

Sosyal konut veya İlk Evim Arsa projelerinde asil ya da yedek aktif hak sahipliği bulunan kişiler kiralık sosyal konut projesine başvuramayacak.

BAŞVURULAR 25 EYLÜL'DE SONA ERECEK

Başvurular 14 Eylül 2026-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılacak.

Başvuru durumları da e-Devlet'te TOKİ hizmetleri altında bulunan “Konut / İşyeri Başvuru” menüsünden takip edilebilecek.

KONUTLARDA EN FAZLA 3 YIL OTURULABİLECEK

Kiralık sosyal konutlarda tahsis süresi 3 yıl ile sınırlandırılacak. Üç yıllık sürenin sonunda tahsisin uzatılması mümkün olmayacak.

Buna göre projeden yararlanan hak sahipleri, kendilerine tahsis edilen sosyal konutlarda en fazla üç yıl oturabilecek.