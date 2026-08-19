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İstanbul'da okul servislerine yüzde 10 zam: Uzun mesafe ücretleri 90 bin lirayı aştı

İstanbul'da okul servislerine yüzde 10 zam: Uzun mesafe ücretleri 90 bin lirayı aştı

19.08.2026 10:02:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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İstanbul'da okul servislerine yüzde 10 zam: Uzun mesafe ücretleri 90 bin lirayı aştı

İstanbul'da okul servisi ücretlerine yapılan zamla birlikte yeni eğitim döneminin ulaşım tarifesi netleşti. Uzun mesafelerde yıllık servis bedeli yüksek seviyelere tırmanırken rehber personel bulunduran araçlarda velilerin ödeyeceği tutar ek ödemelerle daha da artacak.
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İstanbul'da okul servislerine yüzde 10 zam yapılması kararlaştırıldı. Yeni tarifeyle birlikte özellikle uzun mesafelerde okul servisi ücretleri dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Yıllık servis ücreti bazı mesafelerde 90 bin TL'yi aşarken, rehber personel bulunan servislerde velilerin ödeyeceği tutar daha da yükselecek.

YENİ OKUL SERVİSİ TARİFESİ BELLİ OLDU

Yeni tarifeye göre 0-1 kilometre arasındaki yıllık okul servisi ücreti 39 bin 970 TL'ye, 1-3 kilometre arasındaki ücret ise 42 bin 804 TL'ye yükseldi.

Uzun mesafelerde ise servis ücretleri daha yüksek seviyelere çıktı. 21-23 kilometre arasındaki yıllık servis ücreti 90 bin 112 TL, 23-25 kilometre arasındaki ücret ise 93 bin 610 TL olarak belirlendi.

REHBER PERSONEL İÇİN YÜZDE 35 İLAVE ÜCRET

İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sınar, rehber personel kullanılan servislerde belirlenen tarifeye yüzde 35 oranında rehber personel ücretinin de ekleneceğini açıkladı.

Bu nedenle rehber personel bulunan okul servislerinde velilerin ödeyeceği toplam tutar, yeni tarife üzerinden hesaplanan ücretin üzerine çıkacak.

TARİFE DIŞINDA ÜCRET TALEP EDİLEMEYECEK

Yeni dönemde velilerden belirlenen tarifenin üzerinde ücret talep edilemeyecek. Öğrenci velileri, sözleşme imzalanmadan önceki teklif aşamasında dahi tarifenin üzerinde ödeme yapmaya zorlanamayacak.

Böylece okul servislerinde uygulanacak ücretlerin belirlenen tarife üzerinden gerçekleştirilmesi sağlanacak.

SERVİS ÜCRETİ ÖDEMEDE TAKSİT İMKANI

Servis ücretleri yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartıyla ödenebilecek.

Kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen veliler tek çekime, nakit ödeme yapmak isteyenler ise ücretin tamamını tek seferde ödemeye zorlanamayacak.

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