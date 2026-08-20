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İstanbul'da özel öğrenci yurdu fiyatları belli oldu: İşte ilçe ilçe tam liste...

İstanbul'da özel öğrenci yurdu fiyatları belli oldu: İşte ilçe ilçe tam liste...

20.08.2026 11:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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İstanbul'da özel öğrenci yurdu fiyatları belli oldu: İşte ilçe ilçe tam liste...

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İstanbul'da üniversite öğrencileri için barınma arayışı başladı. Özel yurt ücretleri oda kapasitesi ve ilçeye göre aylık 25 bin TL ile 76 bin TL arasında değişirken yüksek maliyetler nedeniyle öğrencilerin kiralık ev seçeneğine yöneldiği görülüyor.
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte İstanbul'a gelecek öğrenciler için yurt ve ev arama süreci başladı. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde aylık 17 bin TL ile 58 bin TL arasında değişen özel yurt ücretleri, 2026-2027 döneminde 25 bin TL ile 76 bin TL bandına yükseldi.

Devlet yurtlarının (KYK) yeni dönem ücretlerinin ise önümüzdeki haftalarda açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL'DA ÖZEL YURT ÜCRETLERİ İLÇELERE GÖRE DEĞİŞİYOR

İstanbul'un farklı ilçelerinde özel yurt fiyatları, oda kapasitesi ve sunulan hizmetlere göre farklılık gösteriyor.

  • Esenyurt: 15 bin TL - 32 bin TL
  • Avcılar: 20 bin TL - 40 bin TL
  • Şişli: 25 bin TL - 50 bin TL
  • Fatih: 30 bin TL - 40 bin TL
  • Kadıköy: 30 bin TL - 50 bin TL
  • Beşiktaş: 36 bin TL - 76 bin TL

Beşiktaş'ta tek kişilik odalarda ücretler 76 bin TL'ye kadar çıkıyor.

YURTLARDA TALEP ARTIYOR

Şişli'de özel bir öğrenci yurdunun genel müdürü Ferah Tan, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yurtlara yönelik talebin hızlandığını belirtti.

Geçen yıla göre fiyatları makul seviyelerde tutmaya çalıştıklarını ifade eden Tan, 2 kişilik odaların geçen yıl 28 bin lira olduğunu, bu yıl ise 32-33 bin lira bandına yükseldiğini söyledi.

Tan, tek kişilik odaların 50 bin lira, 4 kişilik odaların 26 bin lira, 6 kişilik odaların ise kişi başı yaklaşık 21 bin lira olduğunu belirtti.

Öğrencilerin bütçeleri nedeniyle en fazla 2 kişilik odaları tercih ettiğini aktaran Tan, yurtta doluluk oranının yüzde 50 seviyesinde olduğunu ve önümüzdeki hafta başlayacak kayıtlarla yoğunluğun artmasını beklediklerini söyledi.

ÖĞRENCİLER YURT MU EV Mİ DİYE DÜŞÜNÜYOR

Yükselen yurt ücretleri öğrencilerin barınma tercihlerinde de belirleyici oluyor. Üniversite adayı Asya Gültekin, fiyatların her yıl daha da yükseldiğini belirterek, "Araştırdıkça fiyatların her yıl daha da pahalılaştığını gördüm. Eve mi çıksam yurtta mı kalsam ikilemi yaşıyorum" dedi.

Öğrenci Ahsen Bayraktar da şehir dışından İstanbul'a gelecek öğrencilerin yüksek barınma maliyetleri nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti.

Mert Bostan ise yüksek yurt ücretleri nedeniyle üç arkadaşıyla birlikte ev kiraladıklarını belirterek, "Yurt fiyatları çok arttığı için 3 arkadaş birleşip ev kiraladık, çok daha makul bir fiyata denk geldi. Bu fiyatlara bir düzenleme getirilmezse yurtlara talep iyice düşecek" değerlendirmesinde bulundu.

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