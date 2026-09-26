İstanbul'da simide zam geldi: Artış yüzde 20 açıklandı...

Enflasyondaki uzun süredir devam eden yüksek seyirden simit de payına düşeni aldı. Her gün yapılan zamlarda sıra simide geldi.

İstanbul’da simide zam geldi. Kent genelinde 25 liradan satılan simidin fiyatı yüzde 20 artarak 30 liraya çıktı.

5 LİRA ZAM YAPILDI

Sabah saatlerinde fırın ve tezgahlardan simit almak isteyen İstanbullular yeni fiyatlarla karşılaştı. Özellikle öğrenciler için uygun fiyatlı kahvaltı seçeneklerinden biri olan simitteki artış 5 TL'ye karşılık geldi.

Fırıncılar; un, susam ve maya fiyatlarının yanı sıra işletme giderlerindeki artışın da maliyetleri yükselttiğini söyledi.