İstanbul Metrosu’na sigorta operasyonu

Yayınlanma: 16.12.2023 - 16:54

Güncelleme: 16.12.2023 - 16:54

28 Kasım'da el konulan Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi ve GRI Sigorta'nın en büyük müşterisi olan İstanbul Metrosu'nda milyonlarca yolcunun sigortasız seyahat etmemesi için çaba harcandı. Habertürk'ten Rahim Ak'ın aktardığına göre milyonlarca metro yolcusunun sigortasız yola çıkmaması için bu sorumluluk Unico Sigorta'ya kaydırıldı. Unico Sigorta İstanbul Metrosu'na 8 milyon lire primle ferdi kaza ve işveren mali mesuliyet sigortası yaptı.

Kasko sigortaları iptal edilen 125 bin sigortalı bu olayda mağdur olurken bu şirketlerden kasko yaptıranlara verilen 4 günlük koruma süresi de dün 15 Aralık'a uzatıldı. Böylece 125 bin sigortalı yeni bir sigorta şirketine yeni poliçe almak için başvurduğunda sigorta şirketi yüzde 50 indirimle sigorta yapılan araç veya diğer varlığını koruma altına alacak.

MALVARLIKLARI ZARARA YETMİYOR

Edinilen bilgilere göre batan şirketlerdeki sigortalıların reasürans korumaları da mevcut. Ancak toplam kesilen poliçe primlerinin 400 milyon lirayı aştığı toplam zararın ise 1 milyar lirayı bulması beklenen olayda sigorta şirketlerinin malvarlığının hasarlar yanında çok küçük kalması 125 bin kişinin zararının ödenmesini imkansız kılıyor.

30 YAŞINDAKİ KIRKPINAR ALDI

Batan şirketlerden açık ara en büyüğü olan ve yaklaşık 350 milyon liralık prim topladığı anlaşılan Gri Sigorta'nın bir sigortacı olan Rüstem Güngör tarafından 50 milyon lira sermaye ile kurulduğu, şirketin daha sonra Paragon Holding'e satıldığı görüldü. Şirketi satın alan Paragon Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Gökçe, Gri Sigorta'nın Yönetim Kurulu Başkanı'nın ise 30 yaşındaki Mehmet Kırkbınar.