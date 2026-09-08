İstanbul okul kantinlerinde yeni tarife belli oldu: İşte öğrencilerin ödeyeceği fiyatlar

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala İstanbul'daki okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu. İstanbul Kantinciler Odası tarafından açıklanan tavan fiyat listesiyle kantinlerde satılan ürünlerin yeni fiyatları belirlendi.

TOST 130, TAVUK DÖNER 145 LİRA

Geçen yıl tost ve ayranın toplam fiyatı 90 lirayken, yeni tarifeyle bu tutar 130 liraya yükseldi.

Yeni fiyat listesine göre simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, tavuk döner 145 lira, yarım litre su 15 lira ve çay 25 lira olarak belirlendi.

Okullarda sunulan tabldot yemek hizmetlerinde ise üç çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, dört çeşit yemeğin fiyatı da 285 lira oldu.

OKUL KANTİNLERİNDE YENİ FİYAT LİSTESİ

Ürün Fiyat Tost + ayran 130 TL Simit 30 TL Açma 35 TL Poğaça 35 TL Tavuk döner 145 TL Yarım litre su 15 TL Çay 25 TL 3 çeşit tabldot yemek 245 TL 4 çeşit tabldot yemek 285 TL

KANTİN FİYATLARINDA ORTALAMA YÜZDE 6,8'LİK ARTIŞ

NTV'nin haberine göre İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, enflasyonla mücadele kapsamında fiyat artışlarının sınırlı tutulduğunu belirtti.

Osmanoğlu, yeni kantin tarifesinde genel toplamda ortalama yüzde 6,8 oranında fiyat düzenlemesine gidildiğini ifade etti.