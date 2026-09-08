Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul okul kantinlerinde yeni tarife belli oldu: İşte öğrencilerin ödeyeceği fiyatlar

İstanbul okul kantinlerinde yeni tarife belli oldu: İşte öğrencilerin ödeyeceği fiyatlar

8.09.2026 11:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
İstanbul okul kantinlerinde yeni tarife belli oldu: İşte öğrencilerin ödeyeceği fiyatlar

İstanbul’daki okul kantinlerinde yeni eğitim-öğretim yılı öncesi uygulanacak fiyat tarifesi açıklandı. İstanbul Kantinciler Odası tarafından belirlenen yeni tavan fiyatlar, öğrencilerin kantinlerde en sık tükettiği ürünlerde güncellemeye gidildiğini ortaya koydu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala İstanbul'daki okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu. İstanbul Kantinciler Odası tarafından açıklanan tavan fiyat listesiyle kantinlerde satılan ürünlerin yeni fiyatları belirlendi.

TOST 130, TAVUK DÖNER 145 LİRA

Geçen yıl tost ve ayranın toplam fiyatı 90 lirayken, yeni tarifeyle bu tutar 130 liraya yükseldi.

Yeni fiyat listesine göre simit 30 lira, açma ve poğaça 35 lira, tavuk döner 145 lira, yarım litre su 15 lira ve çay 25 lira olarak belirlendi.

Okullarda sunulan tabldot yemek hizmetlerinde ise üç çeşit yemeğin günlük fiyatı 245 lira, dört çeşit yemeğin fiyatı da 285 lira oldu.

OKUL KANTİNLERİNDE YENİ FİYAT LİSTESİ

Ürün Fiyat
Tost + ayran 130 TL
Simit 30 TL
Açma 35 TL
Poğaça 35 TL
Tavuk döner 145 TL
Yarım litre su 15 TL
Çay 25 TL
3 çeşit tabldot yemek 245 TL
4 çeşit tabldot yemek 285 TL

KANTİN FİYATLARINDA ORTALAMA YÜZDE 6,8'LİK ARTIŞ

NTV'nin haberine göre İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu, enflasyonla mücadele kapsamında fiyat artışlarının sınırlı tutulduğunu belirtti.

Osmanoğlu, yeni kantin tarifesinde genel toplamda ortalama yüzde 6,8 oranında fiyat düzenlemesine gidildiğini ifade etti.

İlgili Konular: #İstanbul #fiyat #kantin #okul kantini

İlgili Haberler

Memur, emekli ve asgari ücret için 2027 tahmini: Maaşlar ne kadar artacak?
Memur, emekli ve asgari ücret için 2027 tahmini: Maaşlar ne kadar artacak? Ocak 2027’de memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için enflasyon beklentileri belirleyici olacak. Ekonomist Hakkı Hakan Yılmaz, Orta Vadeli Program’daki tahminler ile enerji fiyatlarındaki yükselişin farklı zam senaryolarını gündeme getirdiğini belirterek, yıl sonu enflasyonunun kritik rol oynayacağını söyledi.
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Eylül 2026 Salı...
Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti: Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları 8 Eylül 2026 Salı... 8 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları ve piyasa verileri netleşti. Gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. İşte serbest piyasa verileriyle hazırlanan 8 Eylül 2026 Salı güncel altın fiyatları listesi ve satış rakamları...
Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi karşılaştırıldı: Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu
Altın, dolar, borsa ve mevduat faizi karşılaştırıldı: Ağustosta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu Türkiye’de yatırım araçlarının reel getiri performansı ağustos ayında yeniden şekillendi. TÜİK verileri, kısa ve uzun vadede altın, mevduat faizi, devlet iç borçlanma senetleri, döviz ve borsanın yatırımcıya sağladığı kazanç ve kayıplar arasındaki farkı ortaya koydu.