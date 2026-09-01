İstanbul'un ağustos ayı enflasyonu belli oldu: Megakentte fiyat artışları hız kesmiyor

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2026 Ağustos Ayı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul'da enflasyon ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,66 arttı.

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nin yıllık artışı ise 2026 Ağustos'ta yüzde 34,96 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİM HARCAMALARINDA

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde ağustosta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 17,28 ile eğitim harcamaları grubunda kaydedildi.

Alkollü içecekler ve tütün grubunda fiyatlar yüzde 8,22, konut harcamalarında ise yüzde 2,32 arttı.

Ulaştırma grubunda yüzde 1,43, ev eşyasında yüzde 1,41, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,35, eğlence ve kültürde yüzde 1,11 artış görüldü.

Haberleşme harcamaları yüzde 0,86, lokanta ve oteller grubu yüzde 0,72, gıda ve alkolsüz içecekler grubu ise yüzde 0,20 oranında arttı.

Giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar yüzde 0,08 gerilerken, sağlık harcamalarında ise herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı.

FİYAT HAREKETLERİNDE DÖNEMSEL ETKİLER ÖNE ÇIKTI

İTO'nun değerlendirmesine göre ağustos ayı endeksinde eğitim, alkollü içecekler ve tütün, konut ile ulaştırma gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki dönemsel ve kamu kaynaklı fiyat değişimleri etkili oldu.

Gıda ve alkolsüz içeceklerde mevsimsel gelişmeler fiyat hareketlerini belirlerken, giyim ve ayakkabı grubunda yaşanan aşağı yönlü fiyat hareketleri de endekse yansıdı.

Böylece ağustosta en yüksek grup artışı yüzde 17,28 ile eğitimde kaydedilirken, en yüksek grup düşüşü yüzde 0,08 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.