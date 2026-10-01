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İstanbul'un enflasyonu açıklandı: İşte eylül ayı zam şampiyonları...

İstanbul'un enflasyonu açıklandı: İşte eylül ayı zam şampiyonları...

1.10.2026 13:53:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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İstanbul'un enflasyonu açıklandı: İşte eylül ayı zam şampiyonları...

İstanbul Ticaret Odası’nın eylül ayına ilişkin enflasyon verileri açıklandı. İstanbul’da tüketici fiyatları aylık bazda yükselirken, yıllık enflasyon geriledi. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla eğitim harcamalarındaki fiyat artışı da enflasyon üzerinde etkili oldu.
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İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerini ölçen İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi, eylülde aylık yüzde 2,11 arttı. Kentte yıllık enflasyon ise yüzde 33,55 olarak kaydedildi.

Ağustosta İstanbul’da aylık enflasyon yüzde 1,66, yıllık enflasyon ise yüzde 34,96 seviyesinde gerçekleşmişti.

İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde, 2026 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre fiyat değişimi yüzde 33,55 oldu.

EĞİTİM HARCAMALARINDA YÜZDE 22,59’LUK ZAM

Eylülde bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı eğitim harcamalarında görüldü. Eğitim grubundaki fiyatlar yüzde 22,59 arttı.

Eğitimin ardından ulaştırma harcamaları yüzde 4,60, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 2,96, lokanta ve oteller yüzde 2,42, haberleşme yüzde 2,24, ev eşyası yüzde 1,93, eğlence ve kültür yüzde 1,73, konut yüzde 1,69, giyim ve ayakkabı yüzde 0,91, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0,14 arttı.

Alkollü içecekler ve tütün ile sağlık harcama gruplarında ise fiyat değişimi görülmedi.

YENİ EĞİTİM YILI FİYATLARI YUKARI ÇEKTİ

İTO’nun değerlendirmesine göre eylülde İstanbul’daki fiyat değişimlerinde eğitim harcama grubunda yer alan ürün ve hizmetlerde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla görülen fiyat yükselişleri etkili oldu.

Ulaştırma, haberleşme, çeşitli mal ve hizmetler ile lokanta ve oteller gruplarında bazı ürün ve hizmetlerde dönemsel ve piyasa koşullarına bağlı fiyat değişimleri öne çıktı.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki fiyat değişimlerinde ise mevsim etkisinin belirleyici olduğu belirtildi.

Eylülde harcama grupları arasında en yüksek fiyat artışı yüzde 22,59 ile eğitim grubunda gerçekleşti.

İlgili Konular: #İstanbul #enflasyon #İTO

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