İşverenlerin tercihi belli oldu: Mezunları en hızlı işe giren bölümler hangileri?

Kariyer.net, üniversite tercih dönemindeki gençlere rehberlik etmesi amacıyla işverenlerin üniversite ve bölüm mezunlarına yönelik ilgisini ölçen "İşverenlerin Tercihi" analizini yayımladı. İşverenlerin platform üzerindeki hareketleri ve aday verileri üzerinden hazırlanan analiz, iş dünyasının hangi üniversite ve bölümlere daha fazla yöneldiğini ortaya koyuyor.

Üyelik gerektirmeden Kariyer.net Üniversite Rehberi üzerinden ücretsiz erişilebilen analiz, son 10 yılda yeni çalışan arayan 458 bin işveren kullanıcısının toplam 436 milyon hareketinin incelenmesiyle oluşturuldu. İşveren hareketlerinin, adayların öz geçmişlerindeki lisans seviyesi üniversite ve bölüm bilgileriyle eşleştirildiği çalışmada, endeks skorları 100 puanlık referans noktasına göre göreceli olarak hesaplandı.

EN HIZLI İŞE YERLEŞEN BÖLÜMLER

Araştırmanın sonuçlarına göre, mezunları işe en hızlı yerleşen bölümler sıralamasının zirvesinde İşletme (Almanca) yer alıyor. Bu bölümü sırasıyla Matematik Mühendisliği, Enformatik (Almanca), İşletme Mühendisliği ve Kontrol Mühendisliği takip ediyor.

Üniversite ve bölüm kombinasyonunun birlikte değerlendirildiği sıralamada ise mühendislik alanlarının belirgin ağırlığı dikkat çekiyor. İşverenlerin en çok ilgi gösterdiği üniversite-bölüm eşleşmelerinin üst sıralarında; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Bilgisayar Mühendisliği, İTÜ Endüstri Mühendisliği, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ve Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bulunuyor. Genel tablo, iş dünyasının özellikle bilgisayar, endüstri, işletme ve matematik temelli mühendislik dallarına yoğunlaştığını gösteriyor.

TOP 500 ŞİRKETLERİN TERCİHİ MÜHENDİSLİK

Araştırma, "Top 500" olarak nitelendirilen büyük ölçekli şirketlerde işe girme oranı en yüksek olan bölümleri de mercek altına aldı. Büyük şirketlerin radarında ilk sıraları Endüstri Sistemleri Mühendisliği ile Kimya ve Süreç Mühendisliği paylaşıyor. Bu alanları Cevher Hazırlama Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği izliyor.

Öte yandan, farklı pozisyonlara ve çok çeşitli kariyer alanlarına yayılım bakımından en geniş istihdam seçeneklerini sunan bölümlerin başında İşletme ve İktisat geliyor. Bu iki temel alanı; Maliye, İşletme (İngilizce), Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler ile Ekonometri takip ediyor. Veriler, bu bölüm mezunlarının iş dünyasında çok daha esnek ve farklı görev tanımlarında kendilerine yer bulabildiğini kanıtlıyor.

"KARİYER YOLCULUĞUNUN İLK ADIMI"

Çalışmanın sonuçlarını değerlendiren Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, üniversite tercih sürecinin gençler için en kritik karar aşamalarından biri olduğuna dikkat çekti. Adayların ilgi alanları ile iş dünyasının mevcut eğilimlerini birlikte analiz etmesinin önemini vurgulayan Uysal, araştırmanın gençlere veri odaklı bir perspektif sunmayı hedeflediğini belirtti.

Üniversite ve bölüm seçiminin uzun bir yolculuğun sadece başlangıcı olduğunu hatırlatan Uysal, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite ve bölüm tercihi, kariyer yolculuğunun ilk adımı. Aynı zamanda iş hayatında başarı, kişinin geliştirdiği yetkinlikler, kazandığı beceriler, deneyimleri ve değişen iş dünyasına uyum sağlayabilmesiyle şekilleniyor. Kariyer.net olarak gençlerin bilinçli kararlar verebilmesi için veriye dayalı içgörüler sunmaya ve kariyer yolculuklarında yanlarında olmaya devam ediyoruz."