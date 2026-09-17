İtalya’da petrol artışı sonrası sürpriz karar: Milyonlarca aracın vergisi kaldırıldı

İtalya'da Giorgia Meloni liderliğindeki hükümet, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren yeni bir adım attı. Dün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, 80 kilovat (107 beygir) motor gücüne kadar olan otomobil ve motosikletler için yerel yönetimlere ödenen mülkiyet vergisinin 2027 yılında alınmamasına karar verildi.

Jeopolitik gerilimlere bağlı olarak 9 Eylül'de tekrar 100 dolar eşiğini geçen varil petrolün ardından İtalya'daki gelişme ayrıca dikkat çekti.

Kararın ardından kamuoyuna seslenen Başbakan Meloni, vatandaşların üzerindeki vergi yükünü hafifletmeyi sürdürdüklerini belirterek, "Bugün, İtalyan halkının en sevmediği vergilerden birini kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı. Meloni, uygulamanın özellikle günlük hayatında küçük ve orta segment otomobil ile motosiklet kullanan vatandaşlara büyük fayda sağlayacağının altını çizdi.

MUAFİYET SADECE TEK BİR ARAÇ İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Toplamda 14,5 milyon taşıtı kapsayan bu yeni düzenleme; İtalya'daki tüm motosikletleri ve küçük ile orta ölçekli otomobillerin yüzde 70'inden fazlasını içeriyor. Ancak vatandaşlar, bu vergi avantajından yalnızca aktif sigortası bulunan bir adet araçları için faydalanabilecek.

Ekonomi ve Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ise şu an için 2027 yılına özel "bir defaya mahsus" olarak planlanan bu vergi iptalini, ilerleyen dönemde kalıcı hale getirmek için çalışmalar yapacaklarını vurguladı. Öte yandan kabine, süresi dolmak üzere olan dizel yakıttaki özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimini de 25 Eylül tarihine kadar uzattığını duyurdu.

MUHALEFETTEN 'SEÇİM YATIRIMI' TEPKİSİ

Hükümetin milyonlarca kişiyi kapsayan bu vergi adımı, muhalefet cephesinde tepkiyle karşılandı. Muhalefet partileri, 2027 yılını kapsayan mülkiyet vergisi iptalinin, gelecek yıl düzenlenecek seçimler öncesinde yapılmış açık bir "seçim yatırımı" olduğunu iddia etti.