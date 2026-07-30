İtalyan futbolunda 114 yıllık devrin sonu: Brescia Calcio resmen iflas etti

İtalya'da Brescia Calcio için 114 yıllık tarih resmen sona erdi. Yaklaşık 20 milyon Euro'luk borç yükü altında bulunan kulübün iflasına karar veren Brescia Mahkemesi, tasfiye sürecini başlattı.

Uzun yıllar Serie A ile Serie B arasında mücadele eden ve İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden biri olarak gösterilen Brescia, yaşadığı mali krizlerin ardından profesyonel liglerden silinmiş oldu.

ÇÖKÜŞ NASIL BAŞLADI?

Kulübün mali sıkıntıları yaklaşık bir buçuk yıl önce maaş ve vergi ödemelerinde tespit edilen usulsüzlüklerle derinleşti.

Yürütülen soruşturmaların ardından Brescia'ya sportif yaptırımlar uygulanırken, kulübün sekiz puanı silindi. Zaten kırılgan olan mali yapı, küme düşmesiyle birlikte daha da bozuldu.

Serie C'ye katılım şartlarını yerine getiremeyen kulüp, federasyon lisansını da kaybederek profesyonel İtalyan futbolundaki yerini tamamen yitirdi.

Kulüp sahibi Massimo Cellino tarafından yürütülen yeniden yapılandırma girişimleri ve alacaklılarla yapılan görüşmeler de mahkemeyi ikna etmeye yetmedi.

Mahkeme, kulübün açık bir ödeme aczi içinde olduğuna hükmederek tasfiye sürecini resmen başlattı.

İTALYAN FUTBOLU İÇİN BÜYÜK KAYIP

Brescia, yalnızca köklü geçmişiyle değil, dünya futboluna kazandırdığı yıldız isimlerle de hafızalarda yer edindi.

Kulüpte kariyerinin son dönemini geçiren Roberto Baggio, altyapısından yetişen Andrea Pirlo ve futbolculuk kariyerinde Brescia forması giyen Pep Guardiola kulübün unutulmaz isimleri arasında yer aldı.

Son yıllarda ise Sandro Tonali da kariyerindeki çıkışı Brescia formasıyla gerçekleştirmişti.

CELLINO'DAN TEPKİ

Mahkeme kararının ardından konuşan Massimo Cellino, yaşanan sürecin kendisi açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

Cellino, "Bu adeta bir ceza. Kırgınlığın mantığın önüne geçebileceğine inanmazdım" ifadelerini kullanırken, iflas kararının alacaklılar açısından da ağır sonuçlar doğuracağını söyledi.

İtalyan iş insanı, "Sorun şu ki alacaklılar 5 milyon Euro'dan fazla para kaybedecek" diyerek kararın artık geri döndürülemeyeceğini ifade etti.