İthal akıllı telefonlara yeni düzenleme: Fiyatlara zam dalgası yolda

Ticaret Bakanlığı, ithal akıllı telefonlara yönelik gözetim uygulamasında esas alınan referans kıymeti artırdı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, gümrükte uygulanan referans kıymet 200 dolardan 250 dolara çıkarıldı. Yeni uygulama 10 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.
GÜMRÜK REFERANS KIYMETİ YÜZDE 25 ARTIRILDI
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemeyle birlikte ithal akıllı telefonlar için uygulanan gözetim kıymeti 200 dolardan 250 dolara yükseltildi. Böylece referans kıymette yüzde 25 oranında artış yapılmış oldu.
YENİ UYGULAMA 10 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK
Karar, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 30 gün sonra yürürlüğe girecek.
Buna göre, ithal akıllı telefonlara ilişkin yeni gözetim kıymeti uygulaması 10 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli olacak.
FİYATLARA ZAM OLARAK YANSIYABİLİR
Gözetim kıymetindeki artışın ithal akıllı telefonların gümrük maliyetlerini yükseltmesi bekleniyor.
Artan maliyetlerin, önümüzdeki dönemde ithal akıllı telefonların perakende satış fiyatlarına zam olarak yansıması öngörülüyor.