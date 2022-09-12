İthalatın maliyeti artmaya devam ediyor
İhracat birim değer endeksi yüzde 6,2 artarken ithalat birim değer endeksi yüzde 27 yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret Endeksleri Temmuz 2022 verilerini yayımladı. İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 azalırken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,9, yakıtlarda yüzde 76,0 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,2 arttı.
İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 27,0 ARTTI
İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 22,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,2, yakıtlarda yüzde 52,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,4 arttı.
İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,0 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 23,8, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13,3, yakıtlarda yüzde 131,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 arttı.
İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 11,3 ARTTI
İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 53,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 11,8 ve yakıtlarda yüzde 15,3 azaldı.
MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4,9 AZALDI
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Haziran ayında 155,4 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4,9 azalarak, 2022 Temmuz ayında 147,8 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Temmuz ayında 143,0 olan ihracat miktar endeksi yüzde 2,5 artarak, 2022 Temmuz ayında 146,6 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2022 Haziran ayında 113,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak, 2022 Temmuz ayında 115,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 Temmuz ayında 112,7 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,8 artarak, 2022 Temmuz ayında 121,6 oldu.
DIŞ TİCARET HADDİ 2022 YILI TEMMUZ AYINDA 76,6 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2021 yılı Temmuz ayında 91,6 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 15 puan azalarak, 2022 yılı Temmuz ayında 76,6 oldu.
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