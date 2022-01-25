İTO Başkanı'ndan AVM’lere 'geç açılma' tavsiyesi

25 Ocak 2022 Salı, 10:06

İstanbul’da yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, AVM’lerin açılış saati ile ilgili İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



’’İstanbul Valiliği’nin kararını dikkate alarak, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği ve Birleşik Markalar Derneği Başkanları ile yapılan değerlendirme sonunda, İstanbul’da AVM’lerin bugün 13.00’ten sonra açılması konusunda tavsiyede bulunulmasında mutabakat sağlanmıştır"

