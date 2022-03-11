İTO'dan 'vergi indirimi' açıklaması: Gerçekleşmesi için büyük çaba sarf ediyoruz

11 Mart 2022 Cuma, 11:00

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre Oda Başkanı Şekip Avdagiç, mart ayı olağan meclis toplantısında Rusya ile çalışan firmaların, Batılı ülkelerin Rusya’dan çekilmesini yeni bir imkan olarak gördüklerini belirterek, bunun için rublenin kullanılmasına imkan sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bu konunun gündeme geldiğini bildiklerini belirten Avdagiç, hükümetin, KGF desteği ve KDV indirimleri ile jeopolitik risklerin ekonomi üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik uyguladığı tedbirleri de önemli bulduklarını söyledi.

Rusya ile ciddi ticareti bulunan Laleli piyasasındaki gelişmelere dikkati çeken Avdagiç, "Rusya ve Ukrayna’ya yapılan ticarette öncelikle ihracat alacaklarının kapatılmasına dönük yasal sürenin uzatılması çok yararlı olacak. Nakliye firmalarıyla yaşanan kur anlaşmazlığı gümrükten geçen malların tesliminde sorun oluyor. Tüccarımız Rusya ile ruble üzerinden ticaret konusunda aktif çalışma yapılmasını bekliyor. Laleli piyasasının neredeyse tamamının Rusya, Doğu Avrupa ülkeleri ve Kafkasya ülkelerine çalıştığını biliyoruz. Onların zararlarını en aza indirip ticareti sürdürmeleri için bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Bizim tüccarımız Rusya’ya ticaretinde Ukrayna güzergahının yerine, savaş sebebiyle Belarus’u ikame etti. Ancak burada kargolar kilogram başına 1 dolar daha pahalı. Teslim süresi de daha uzun. Bu nedenle alternatif ihracat güzergahları bulunması için ihracat bedellerinin getirilmesi amacıyla Bulgaristan, Romanya, Moldova, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Belarus, Tacikistan gibi ülkelerin, vergi muafiyetine alınması zorunluluk arz ediyor" dedi.

VERGİ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

Salgının getirdiği olumsuzlukları katmerleştiren Rusya-Ukrayna savaşından işletme ve sektörlerin en az seviyede etkilenmesi için bazı tedbirler alınması gerektiğine dikkat çeken Avgadiç, birinci sıradaki en önemli konunun, savaş sebebiyle 139 doları gören petrol fiyatları olduğunu vurgulayarak “Bu dönemde bütçe disiplini büyük önem taşıyor. Bu olağanüstü koşullarda bütçe gelirlerinin artırılması ihtiyacı ortada. Öte yandan akaryakıt fiyatlarında mal ve hizmet üreten sektörlere sağlanacak iyileştirmenin, günün sonunda işletme gelirlerine ve vergi yoluyla bütçeye olumlu katkı vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Avdagiç, tüm firmaların ve sektörlerin KDV indirimine gidilmesi talebinde bulunduklarını ifade ettiği konuşmasını “Baklava ve tatlı ürünleri ile yeme içme sektörleri, kağıt-kitap sektörü, sağlık hizmetleri sektörü ve diğerleri KDV oranının yüzde 1’lere düşürülmesini talep ediyor. Maliyeti yükselten KDV oranlarının düşürülmesiyle kısmi bir rahatlama yaşanacağını söylüyorlar. KDV yani vergi indirimi talep eden sektörlerimizin bu isteklerini ilgili bakanlığımız olan Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ve Bakanımıza anında iletiyoruz. Gerçekleşmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Hangi alanda olursa olsun vergi indirimlerinin, üretim artışını beraberinde getireceğine, ucuzluğa sebep olacağına inanıyoruz" sözleriyle tamamladı.