İzmir turizminde rekora doğru gidiyor

Yayınlanma: 18.07.2023 - 11:04

Güncelleme: 18.07.2023 - 11:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı ve İzmir Vakfı ortaklığıyla hazırlanan İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı’nda 2022 yılı için belirlenen 2 milyon yerli ve yabancı turist hedefini aşan İzmir’de gözler 2023’e çevrildi. İzmir turizmi 2024’teki yıllık 4 milyon turist hedefine doğru adım adım ilerliyor.

İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre 2023’ün ilk 5 ayında da İzmir’e yabancı turist ilgisi sürüyor. Geçen yıla oranla yüzde 15 artış yaşanan yabancı turist sayısında yıl sonu hedefi de güncellendi. Pandemi sonrası temel motivasyonun sektörün yaralarını sarmak olduğunu belirten Başkan Tunç Soyer, yılsonu hedefini açıkladı: “Turizm sektörü paydaşlarıyla birlikte hedefimiz yılın sonuna kadar bu artış trendini korumak. İzmir turizminde ortak akıl yaklaşımıyla 2022 yılında sektöre can suyu olduk. Şimdi bunun üstüne çıkma zamanı. 2023’ten beklentimiz yüksek. Hedefimiz planladığımız gibi 2024’te 4 milyon turist ağırlamak.”

YERLİ TURİST DE ARTIYOR

2023 yılının Ocak-Mayıs aylarını kapsayan ilk 5 ayında yerli turist sayısında da büyük artış yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 46’lık artış verilere yansırken, Haziran ayıyla birlikte bu sayının katlanacağı öngörülüyor. İzmir’in tarihinde görülmemiş rakamlara ulaştıklarını ama bunun yeterli olmadığının altını çizen Başkan Tunç Soyer, sözlerine şöyle devam etti: “İzmir’in potansiyelinin bundan çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bunun için 4 yıldır büyük bir turizm seferberliği ilan ettik ve pandemiye rağmen bunun meyvelerini topluyoruz. Bu seferberlik kapsamında İzmir’e 6 yıl sonra kruvaziyer gemilerinin gelmesini sağladık. Çok sayıda turizm ofisi açtık ve Türkiye’nin ilk dijital turizm altyapısını İzmir için oluşturduk. İzmir’e gelen yerli ve yabancı turistlere 2 bin 800’den fazla turizm destinasyonu hakkında bilgiyi Visit İzmir mobil uygulamasıyla tümüyle ücretsiz olarak sunuyoruz. 2020 yılında yayınladığımız turizm stratejisi şehrimiz turizminin anayasası niteliğinde ve biz bu anayasayı adım adım uyguluyoruz.”

TURİZM STRATEJİSİ HAZIRLANMIŞTI

İzmir’in 2020- 2024 Turizm Stratejisi, şehrin tüm turizm sektörü paydaşlarının ortak çalışması ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu İzmir Vakfı’nın koordinasyonuyla hazırlanmıştı. Bu strateji kapsamında Başkan Tunç Soyer, İzmir’in turizm hedefini 4 milyon turist olarak açıklamıştı. İzmir, 2022 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon 463 bin 380’i yabancı, 690 bin 501’i yerli olmak üzere toplam 2 milyon 153 bin 881 turist ağırladı.

GEMİLER GERİ GETİRİLDİ, TURİZM OFİSLERİ AÇILDI

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye limanları kruvaziyer rotalarından çıkarılmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yurt dışı temasları, İzmir Ticaret Odası, Deniz Ticaret Odası, TÜRSAB ve İzmir Vakfı’nın ortak girişimleri neticesinde 6 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geçen yıl İzmir Körfezi’ne demir attı. 2022 yılı ve 2023’ün ilk 6 ayı itibarıyla toplam 38 gemi, 55 bin 182 yolcusuyla Alsancak Limanı’nda ağırlandı.

Geçen yıl limanda açılan turizm bilgilendirme ofisinde başta Kemeraltı olmak üzere kent merkezini limana bağlayan rotalar tanıtılıyor. Kablosuz internet hizmeti, harita ve tanıtım broşürlerinin sunulduğu ofiste, Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli turistleri karşılamaya devam ediyor.

İZMİR “KÜRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM KONSEYİ”NE KATILDI

İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda doğayla uyumlu, alternatif turizm türlerini destekleyen, doğal ve kültürel mirasa sahip çıkan bir anlayışı ortaya koyan İzmir’in uluslararası ağlarda da görünürlüğü artıyor. İzmir, sürdürülebilir turizm alanında yaptığı çalışmalarla, GSTC Kriterleri olarak bilinen ve destinasyonlar için küresel sürdürülebilirlik standartlarını belirleyen “Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi”nin üyesi oldu.