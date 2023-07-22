İzmir’de arabalı vapur ücretlerine zam

Yayınlanma: 22.07.2023 - 09:15

Güncelleme: 22.07.2023 - 09:48

İzmir Büyükşehir Belediyesi, akaryakıt fiyatlarındaki artışla beraber UKOME’de oybirliği ile alınan kararla arabalı vapur ücretlerine zam yaptı.

22 Temmuz Cumartesi günü yürürlüğe girecek yeni ücret tarifesiyle; motosiklet biniş ücreti 20 TL’den 30 TL’ye, otomobil biniş ücreti 65 TL’den 80 TL’ye, minibüs-kamyonet-midibüs biniş ücreti 150 TL’den 185 TL’ye, otobüs-kamyon biniş ücreti 280 TL’den 400 TL’ye, TIR biniş ücreti ise 520 TL’den 700 TL’ye yükseltildi.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKİLDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki artışa dikkat çekilerek, deniz ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için hazırlanan yeni tarifedeki zam oranının ortalama yüzde 34’te tutulduğu, en çok biniş yapan binek otomobillerin geçiş ücretinin ise yüzde 23 artırıldığı bildirildi.

Öte yandan gemilere biniş yapan araçlarda bulunan yolculardan ücret alınmıyor.

Bisikletli yolcular ise 5 kuruş biniş ücret ödemeye devam edecek.