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JPMorgan CEO'sundan tarihi dolar uyarısı: Rezerv para statüsü bitiyor mu?

JPMorgan CEO'sundan tarihi dolar uyarısı: Rezerv para statüsü bitiyor mu?

10.08.2026 15:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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JPMorgan CEO'sundan tarihi dolar uyarısı: Rezerv para statüsü bitiyor mu?

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin ekonomik ve askeri üstünlüğünü koruyamaması halinde doların küresel rezerv para konumunu kaybedebileceği uyarısında bulundu.
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JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin ekonomik ve askeri üstünlüğünü koruyamaması halinde ABD Doları'nın dünyanın rezerv para birimi olma konumunu kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Dimon, PBS televizyonunda yayımlanan bir programda yaptığı değerlendirmede, ABD'nin önümüzdeki 25 yıl boyunca dünyanın en güçlü ekonomisi ve askeri gücü olamaması durumunda ABD Doları'nın rezerv para statüsünün de risk altına girebileceğini söyledi.

DİMON'DAN ÇİN UYARISI

Dimon'a göre ABD'nin ekonomik ve askeri gücünü koruyabilmesi, stratejik öneme sahip ürünlerde potansiyel rakiplere olan bağımlılığın azaltılmasına bağlı.

ABD'nin özellikle nadir toprak elementleri, alüminyum, bazı çelik türleri ve diğer kritik ekipmanlarda Çin'e bağımlı hale gelmesini eleştiren Dimon, Washington'ın bu sorunu 10-15 yıl önce fark etmesi gerektiğini ifade etti.

Dimon, "Çin'e bu konuda güvenemeyiz. Ticaretçi politikaların sürmesine izin veremeyiz. Üretimi burada yapmalıyız. Bir hata yaptık" ifadelerini kullandı.

UZUN SÜRELİ SAVAŞ RİSKİNE DİKKAT ÇEKTİ

ABD'nin üretim kapasitesindeki zayıflıkların uzun süreli bir savaşı sürdürebilme kabiliyetini de tehdit ettiğini belirten Dimon, İran'daki savaşın bu kırılganlığı ortaya koyduğunu savundu.

Dimon, ABD'nin uzun süre devam edecek gerçek bir savaş durumunda ülkeyi savunmak için gerekli üretim kapasitesine sahip olmadığını belirterek, bunun ciddi bir sorun olduğunu söyledi.

JPMorgan, söz konusu stratejik risklere karşı geçen yıl 1,5 trilyon dolarlık, 10 yıllık "Güvenlik ve Dayanıklılık Girişimi" başlatmıştı.

Girişim kapsamında kritik mineraller, ileri üretim teknolojileri, enerji, savunma, yapay zeka ve kuantum bilişim gibi ABD'nin ekonomik ve ulusal güvenliği açısından stratejik öneme sahip sektörlere odaklanılıyor.

Dimon, girişimin duyurulduğu dönemde ABD'nin ulusal güvenlik açısından kritik mineraller, ürünler ve üretim kapasitesinde güvenilir olmayan dış kaynaklara fazla bağımlı hale geldiğinin "acı verici şekilde açık" olduğunu belirtmişti.

ABD DOLARI'NIN KÜRESEL HAKİMİYETİ SÜRÜYOR

ABD Doları, küresel rezerv para birimi konumunu halen açık ara koruyor. Merkez bankalarının döviz rezervlerinin yaklaşık yüzde 57'sini ABD Doları oluşturuyor. Ancak bu oran, yüzyılın başında yaklaşık yüzde 70 seviyesindeydi.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya Merkez Bankası'nın varlıklarının dondurulması ve ABD'nin finansal yaptırımları, ABD Doları'nın küresel finans sistemindeki hakimiyetinin zayıflayıp zayıflamayacağı tartışmalarını gündeme getirmişti.

Bununla birlikte ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan araştırmalar, 2022 sonrasında ABD Doları rezervlerinde kayda değer bir kaçış yaşandığına işaret etmiyor.

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