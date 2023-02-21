JPMorgan: Küresel hisse rallisi yavaşlayacak

Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 07:00

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 07:00

Fed cephesinden şahin sesler yükselirken, küresel piyasalarda hisse senedi görünümüne ilişkin uyarılarda bulunan raporlar da görünmeye başladı.

JPMorgan stratejistleri tarafından hazırlanan notta, ekonomik görünüm hakkında fazla iyimser olan hisse senedi yatırımcılarının hayal kırıklığına uğrayabileceği belirtildi.

JPMorgan Chase & Co. stratejistlerine göre, küresel hisse senetleri bu yıl ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırması, Çin'in yeniden açılması ve Avrupa'nın enerji krizine çözüm getirmesiyle ralli yaptı.

“EKONOMİK DURGUNLUĞUN MASADAN KALKTIĞINI SÖYLEMEK İÇİN HENÜZ ERKEN”

Söz konusu notta Fed’in agresif faiz artışının ardından ekonomik durgunluğun masadan kalktığını söylemek için henüz çok erken olduğu vurgulandı. Diğer taraftan, Avrupa ve ABD'de aşağı yönlü hareket eden para arzı ve ters getiri eğrisi gibi temel parasal göstergelerden gelen uyarı işaretleri arasında küresel hisse senetlerindeki rallinin durulması bekleniyor.

Hazırlanan notta, enflasyonun ABD'de süregelen bir sorun olmaya devam ettiğine dair işaretlerin, piyasaları baskı altına alarak bir kez daha kendini göstermeye başladığı belirtildi.

Ayrıca, şahin Fed yetkililerinin yorumlarının, faiz oranlarının daha önce beklenenden daha yüksek olabileceğine dair korkuları da ateşlediği bilgisine yer verildi.