Kademeli emeklilik beklentisi, EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Kademeli emeklilik çıkacak mı, Meclis'e geldi mi? Erken emeklilik şartları neler, kimler yararlanabilecek?

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik düzenlemesinin çıkıp çıkmayacağı, özellikle 1999-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik ile sigortalıların emeklilik yaşının işe giriş tarihine göre kademeli olarak belirlenmesi hedefleniyor.

Ancak 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmiş yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor. Dolayısıyla yeni bir kanun çıkarılmadığı sürece çalışanlar mevcut emeklilik mevzuatındaki yaş ve prim şartlarına tabi olmaya devam edecek.

1999 SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?

8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan vatandaşların önemli bir bölümü EYT düzenlemesinden yararlanamadı. Bu nedenle 1999 sonrası sigorta başlangıcı olan çalışanlar, kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesini bekliyor.

Yeni bir kademeli emeklilik yasası çıkmadığı sürece bu kişilerin emeklilik şartları mevcut mevzuata göre belirlenmeye devam edecek. Sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve sigortalılık statüsü emeklilik hesabında belirleyici olacak.

ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Mevcut sistemde bazı çalışanlar farklı uygulamalar sayesinde yaş şartını beklemeden veya daha düşük prim günleriyle emeklilik imkanlarından yararlanabiliyor. Ancak erken emeklilik şartları herkes için aynı değil.

Sigorta başlangıç tarihi, 4A, 4B veya 4C kapsamındaki çalışma durumu, prim gün sayısı ve kişinin özel durumları emeklilik hesabında belirleyici oluyor. Bu nedenle erken emeklilik konusunda kişiye özel emeklilik hesabı yapılması gerekiyor.

2026 KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU NASIL OLACAK?

Kademeli emeklilik tablosu adı altında internette farklı yaş ve prim gün sayılarını içeren tablolar paylaşılıyor. Ancak bu tabloların önemli bir bölümü öneri veya taslak niteliğinde olup mevcut yasal emeklilik şartlarını değiştirmiyor.

Özellikle 1999-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş ve 7.000-7.200 prim günü gibi mevcut şartlar gündeme geliyor.

Bu nedenle yeni bir kanun yürürlüğe girmeden sosyal medyada veya farklı platformlarda paylaşılan kademeli emeklilik tablolarına göre emeklilik hesabı yapılmaması gerekiyor.