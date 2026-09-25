2000-2008 yılları arasında ilk kez sigortalı olanların emeklilik yaşının işe giriş tarihine göre aşamalı şekilde belirlenmesine yönelik beklenti devam ediyor. Peki, Kademeli erken emeklilik çıkacak mı? Kademeli erken emeklilik Meclis'e geldi mi?

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKTI MI?

Kademeli emeklilik konusunda beklenti devam etse de 2026 yılı itibarıyla yürürlüğe girmiş yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi bulunmuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Kademeli emeklilik konusunda TBMM'ye sunulan teklifler bulunuyor ancak düzenleme Meclis'ten geçerek yasalaşmış değil.

1999 SONRASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLAR EMEKLİ OLACAK MI?

8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanların önemli bir bölümü EYT düzenlemesinden yararlanamadı. Bu nedenle kademeli emeklilik beklentisinin merkezinde 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar bulunuyor.