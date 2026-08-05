Emeklilikte yaş ve prim şartlarının kademeli olarak yeniden belirlenmesini öngören kademeli emeklilik düzenlemesi, çalışanların yakından takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor. Peki, Kademeli - erken emeklilik kimleri kapsıyor? Kademeli emeklilik Meclis'e geldi mi?

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Kademeli emekliliğe ilişkin yürürlüğe giren resmi bir yasa bulunmuyor. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çeşitli kanun teklifleri sunulsa da bunların yasalaşabilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle şu an için kademeli emeklilik uygulamasının başlayacağına ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?

Kademeli emeklilik beklentisi özellikle;

8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar,

EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar,

Prim gününü tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar,

Emeklilik şartlarında yeni düzenleme bekleyen milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Olası bir düzenleme yapılması halinde kapsamın nasıl belirleneceği ise çıkarılacak yasal düzenlemeye göre netleşecek.

KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Henüz yürürlüğe girmiş resmi şartlar bulunmuyor.

Kamuoyunda dile getirilen öneriler arasında;

İlk sigorta giriş tarihine göre kademeli yaş uygulaması,

Prim gün şartının kademeli olarak belirlenmesi,

Sigortalılık süresinin esas alınması,

Bağ-Kur prim gün şartının düşürülmesi gibi formüller yer alıyor. Ancak bunların hiçbiri yasalaşmış düzenleme niteliği taşımıyor.