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Kademeli erken emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları ne?

Kademeli erken emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları ne?

15.07.2026 12:26:00
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Haber Merkezi
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Kademeli erken emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları ne?

Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili son gelişmeler, 1999 sonrası sigorta girişi bulunan milyonlarca çalışanın gündemindeki yerini koruyor. Peki, Kademeli erken emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları ne?

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EYT düzenlemesinden sonra milyonlarca çalışanın gözü kulağı, TBMM’den gelecek kademeli emeklilik açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Kademeli erken emeklilik ne zaman çıkacak? Kademeli emeklilik şartları ne?

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

Kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?

EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?

Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.

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