'Kahve devi' Starbucks, 250 mağazasını kapatma kararı aldı: 'Zor olacağını biliyoruz'

Starbucks Operasyon Direktörü Mike Grams tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Amerika'daki kahve mağazalarının dikkatle değerlendirildiği ve müşteriler ile çalışanlara istenen deneyimin istikrarlı biçimde sunulamayacağı ya da kabul edilebilir finansal performansa ulaşma yolunun bulunmadığı lokasyonların belirlendiği belirtildi.

YÜZDE 1'İNE KARŞILIK GELİYOR

Açıklamada, bu kapsamda, bu hafta ilerleyen günlerde yaklaşık 250 kahve mağazasının kapatılacağı ve bu sayının Kuzey Amerika'daki 18 binden fazla kahve mağazasının yaklaşık yüzde 1'ine karşılık geldiği kaydedildi.

Şirketin portföyünü yönetmesinin bir parçası olarak her yıl bazı kahve mağazalarının kapatıldığı, bazılarının ise açıldığı belirtilen açıklamada, Kuzey Amerika'da büyüme taahhüdünün sürdüğü bildirildi.

'ZOR OLACAĞINI BİLİYORUZ'

Açıklamada, "Herhangi bir kahve mağazasını kapatmak zor bir karardır ve bugünkü haberin bundan etkilenecek çalışanlar, müşteriler ve topluluklar için zor olacağını biliyoruz" ifadesi yer aldı.