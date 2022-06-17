Kaldırımdan giden servis aracının işletmecisi politikacı çıktı

17 Haziran 2022 Cuma, 14:53

Hadımköy E-5 bağlantı yolu istikametinde personel taşıyan bir aracın yoğun trafiği fırsat bilip kaldırımdan ilerlemesine tepki gösteren yaya, arabanın önüne atlayıp kaldırımdan inmesini istedi. Aracın üzerinde “Onurlu Turizm” logosu görülüyor. Şirketin resmi kayıtlardaki ismi ise As Onurlu Turizm İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi olarak geçiyor. Şirketin sahibi Yeniden Refah Partisi İstanbul il Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavan ve eşi Ayşegül Yavan.

Olay, 16 Haziran Perşembe akşamı saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş çıkış saati yoğun trafiği fırsat bilen 34 LUG 151 plakalı personel taşıyan araç, yaya kaldırımını işgal ederek ilerlemeye başladı. Bu sırada kaldırımda ilerleyen Mahmut U. karşısında gelen servis aracını görüp önünde durdu.

“Burası kaldırım yola girer misin?” diyerek sürücüyü uyaran yaya, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Sinirle araçtan inen sürücü, "Sanane lan" diyerek Mahmut U’yu itmeye başladı.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELMEDİ

Okul servisi ve şirket personel taşımacılığı yapan Onurlu Turizm 2017'den bu yana taşımacılık alanında faaliyet gösteriyor. Şirkete ait internet sitesinde yer alan telefon numaralarından bir yetkiliye ulaşmaya çalıştık. Ancak her hangi bir kişiyle konuşamadık. Şirket tarafından ise yaşanan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.