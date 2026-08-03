Karadeniz’de üretici taban fiyatın 300 lira olmasını istiyor: Fındıkta kaygılı bekleyiş

Toprak Mahsülleri Ofisi’nin 2026 yaş fındık alım fiyatlarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. Üreticiler taban fiyatın en az 300 lira olması gerektiğini söylüyor.

Geçen sene Giresun kalite kabuklu fındık fiyatı 200, Levant 195, Sivri kalite kabuklu fındık alım fiyatı 190 liraydı.

Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça kaygılı bekleyişe ilişkin şunları söyledi:

“450 bin ailenin geçim kaynağı olan ve ülke ekonomisine her yıl ortalama 2.5 milyar dolar döviz girdisi sağlayan fındıkta üreticilerimiz, artan üretim maliyetleri karşısında alın terinin karşılığını almalı. 2025 ürünü fındığın kilogram maliyeti yaklaşık 227 liraydı. Taban 300 lira altına düşmemeli”

Giresun Ticaret Borsası eski Tescil Müdürü Ruhi Yılmaz’ın tahminine göre taban fiyatı 250 lira olarak belirlenecek. Asıl önemli olanın, serbest piyasada şekillenen fiyat olduğunu söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

“O da 200 lira altında kalacak gibi. Üreticiler maliyet artışları altında ezilirken tüccar da finansman sıkıntısında. Her iki kesim de bu sezonu zor geçirecek gibi. Piyasada istikrar sadece TMO alım politikasına bağlı. Ürün alım kriterleri biraz esnetilmeli çünkü bu sezon kokarca zararı nedeniyle kalite sorunu yaşanabilir ve TMO’dan dönen fındıklar piyasada çok düşük fiyatlarla satılır.”

Ziraat Mühendisleri Odası Giresun İl Temsilcisi Rıfkı Karabulut ise Giresun, Trabzon ve Ordu’daki fındık üretiminin arazi şartlarından dolayı Samsun, Sakarya ve Düzce’ye göre çok daha maliyetli ve birim başı verimin daha az olduğuna dikkat çekti,

“Yöremize yüzde 10’luk maliyet farkı eklenmeli. Buranın tek geçim kaynağı fındık” dedi.