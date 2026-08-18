Kartlı harcamalarda temmuz rekoru: Temassız ödemede tarihi eşik aşıldı

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), temmuz ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Buna göre temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de 151,7 milyon kredi kartı, 223,2 milyon banka kartı ve 101,3 milyon ön ödemeli kart bulunuyor.

Geçen yılın aynı dönemine göre kredi kartı sayısı yüzde 11, banka kartı sayısı yüzde 4 artarken ön ödemeli kart sayısı yüzde 3 geriledi. Toplam kart sayısı ise yüzde 4 artışla 476,2 milyona yükseldi.

KREDİ KARTI VE BANKA KARTI ÖDEMELERİ YÜZDE 12 ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlarla temmuz ayında yapılan ödemelerin toplam tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 974,9 milyar TL oldu.

Bu ödemelerin 2 trilyon 541,8 milyar TL'si kredi kartları, 425,8 milyar TL'si banka kartları, 7,3 milyar TL'si ise ön ödemeli kartlarla gerçekleştirildi.

Aynı dönemde ödeme tutarı kredi kartlarında yüzde 38, banka kartlarında yüzde 39 artarken ön ödemeli kartlarda yüzde 43 geriledi.

Kartlarla yapılan ödeme sayısı da yüzde 11 artarak 2 milyara ulaştı. Ödemelerin 1 milyar 181,3 milyonunu kredi kartları, 783,5 milyonunu banka kartları, 33,2 milyonunu ise ön ödemeli kartlar oluşturdu.

Ödeme sayılarındaki artış kredi kartları ve banka kartlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 oldu. Ön ödemeli kartlarla yapılan ödeme sayısı ise yüzde 35 azaldı.

İNTERNETTEN KARTLI ÖDEMELER 908,9 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Temmuz ayında internet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin tutarı, yıllık bazda yüzde 34 artarak 908,9 milyar TL'ye ulaştı. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam ödemeler içindeki payı yüzde 30 olarak gerçekleşti.

İnternetten yapılan kartlı ödeme sayısı ise aynı dönemde yüzde 11 artarak 258,7 milyona yükseldi. Bu ödemelerin toplam ödeme sayısı içindeki payı yüzde 13 oldu.

TEMASSIZ ÖDEMELER 1 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı yüzde 9 artarak 1 milyar 336,8 milyona yükseldi. Temassız ödeme tutarı ise aynı dönemde yüzde 44 artarak 1 trilyon 15,3 milyar TL'ye ulaştı.

Temmuz ayında mağaza içinde yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız olarak gerçekleştirildi.