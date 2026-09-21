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Katılımevim soruşturmasında yeni gelişme: 9 şirketin malvarlığı hareketleri donduruldu

Katılımevim soruşturmasında yeni gelişme: 9 şirketin malvarlığı hareketleri donduruldu

21.09.2026 09:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Katılımevim soruşturmasında yeni gelişme: 9 şirketin malvarlığı hareketleri donduruldu

Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 10 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ve 9 şirketle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ile malvarlığı hareketlerinin dondurulduğunu açıkladı.
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Katılımevim payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını, 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Firari durumdaki 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın yurttaşların haklarının korunması, suçtan elde edilen kazancın ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla çok yönlü sürdürüldüğünü belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bu sabah 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını aktaran Gürlek, 15 şüphelinin gözaltına alındığını, 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

9 ŞİRKETLE BAĞLANTILI MALVARLIĞI HAREKETLERİ DONDURULDU

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve malvarlığı hareketlerinin dondurulduğu belirtildi.

Malvarlıklarının kaçırılması, üçüncü kişilere devredilmesi veya azaltılmasının önlenmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler gönderildi.

Ayrıca söz konusu fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının malvarlığını azaltıcı işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi ilgili kurumlara bildirildi.

Gürlek, soruşturmaların tüm yönleriyle sürdüğünü belirterek, hukuken sorumluluğu tespit edilen herkes hakkında gerekli adli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024 yılından günümüze kadar yurtdışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

Bu şirketlerin yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurtdışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.

Böylece yöneticilerin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemlerin de araştırılması hedeflenmişti.

8 ŞÜPHELİ DAHA ÖNCE GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Dün, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 8'e yükselmişti.

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