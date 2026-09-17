Katılımevim ve Birevim'de kriz sonrası yeni senaryolar: Yatırımcıların parası ne olacak?

Katılımevim ve Birevim’in el değiştirmesinin gündeme gelmesiyle birlikte şirketlerin mevcut müşterilerinin birikimleri ve devam eden sözleşmeleri de yeniden gündeme geldi.

Katılımevim ve Birevim’in çoğunluk hisselerini bünyesinde bulunduran Pusula Finans Holding ile ilgili gelişmelerin ardından tasarruf sahipleri, yatırımlarının akıbetini ve şirketlere yatırdıkları paraların durumunu merak ediyor.

Pusula Holding’e talip olan Tera Yatırım ise iki gün önce yaptığı açıklamada, borsada yaşanan sürecin Tera’nın “borsadaki sağlam duruşunun” güvence olmayacağını ve bundan sorumlu olmadıklarını kaydetmişti.

BİRİKİM SAHİPLERİ NE OLACAĞINI MERAK EDİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından, birikimlerini ev veya otomobil sahibi olmak amacıyla Katılımevim ya da Birevim’e yatıran tasarruf sahipleri şirketlere yatırdıkları paraların durumunu merak ediyor. Müşteriler, birikimlerini alıp alamayacaklarını ve ödemeleri devam eden konut veya otomobillerle ilgili nasıl bir süreç yaşanacağını sorguluyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından uzmanlar, tasarruf finansman şirketlerinin borsadaki hareketlerden ayrı bir yapıya sahip olduğunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterdiklerini belirtiyor. Geçtiğimiz gün Halk TV ekranlarında açıklamalarda bulunan ekonomist Kerim Rota da Katılımevim ve Birevim’in borsadaki düşüşten ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, şirketlerin SPK ve BDDK gibi kurumların düzenleme ve denetimleri kapsamında bulunduğunu ifade etmişti.