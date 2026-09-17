Katılımevim ve Birevim'de kriz sonrası yeni senaryolar: Yatırımcıların parası ne olacak?

Katılımevim ve Birevim’in çoğunluk hisselerini bünyesinde bulunduran Pusula Finans Holding ile ilgili gelişmelerin ardından tasarruf sahipleri, yatırımlarının akıbetini ve şirketlere yatırdıkları paraların durumunu merak ediyor.
Katılımevim ve Birevim’in el değiştirmesinin gündeme gelmesiyle birlikte şirketlerin mevcut müşterilerinin birikimleri ve devam eden sözleşmeleri de yeniden gündeme geldi.
İLK TALİP TERA GRUBU OLDU
Katılımevim, Birevim ve Pusula Portföy gibi birçok şirketi bünyesinde barındıran Pusula Finans Holding’i Tera Grubu’nun devralacağı açıklanmıştı.
Devralma süreciyle ilgili görüşmelerin sürdüğü dönemde Pusula Holding hakkında soruşturma ve tutuklama haberleri geldi.
MUHAMMED YARIZ TUTUKLANDI
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın, telefonunu ofisinde bırakarak Marmaris’ten tekneyle Yunanistan’a kaçtığı belirlenmişti. Yarız hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve malvarlığı ile hesaplarına tedbir konulduğu ortaya çıkmıştı.
İddiaların ardından 12 Eylül’de Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na gittiğini açıklayan Muhammed Yarız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BAŞKANLARA YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
Pusula yapılanmasının önemli isimlerinden ve Katılımevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı verilmişti.
Destek Yatırım’ın sahibi Altunç Kumova hakkında da yurtdışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenilmişti.
Bu süreçte Katılımevim’in Borsa İstanbul’daki hisseleri sert şekilde geriledi. Hisse, yüzde 50’nin üzerinde değer kaybetti.
Pusula Holding’e talip olan Tera Yatırım ise iki gün önce yaptığı açıklamada, borsada yaşanan sürecin Tera’nın “borsadaki sağlam duruşunun” güvence olmayacağını ve bundan sorumlu olmadıklarını kaydetmişti.
Yaklaşık 700 milyar Türk Lirası büyüklüğünde varlık yönettiği belirtilen Tera Portföy, bazı fonlarında katılma payı iade ödemelerini gerçekleştiremediğini açıkladı.
Tera Grubu Başkanı Emre Tezmen hakkında bugün yurtdışına çıkış yasağı getirildi.
BİRİKİM SAHİPLERİ NE OLACAĞINI MERAK EDİYOR
Yaşanan gelişmelerin ardından, birikimlerini ev veya otomobil sahibi olmak amacıyla Katılımevim ya da Birevim’e yatıran tasarruf sahipleri şirketlere yatırdıkları paraların durumunu merak ediyor. Müşteriler, birikimlerini alıp alamayacaklarını ve ödemeleri devam eden konut veya otomobillerle ilgili nasıl bir süreç yaşanacağını sorguluyor.
Yaşanan gelişmelerin ardından uzmanlar, tasarruf finansman şirketlerinin borsadaki hareketlerden ayrı bir yapıya sahip olduğunu ve ilgili düzenlemeler kapsamında faaliyet gösterdiklerini belirtiyor. Geçtiğimiz gün Halk TV ekranlarında açıklamalarda bulunan ekonomist Kerim Rota da Katılımevim ve Birevim’in borsadaki düşüşten ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, şirketlerin SPK ve BDDK gibi kurumların düzenleme ve denetimleri kapsamında bulunduğunu ifade etmişti.
EMLAK KATILIM’DAN KATILIMEVİM VE BİREVİM İÇİN SATIN ALMA GÖRÜŞMESİ
Bugün yaşanan son gelişmeyle birlikte Katılımevim ve Birevim’in geleceğine ilişkin tablo da yeni bir boyut kazandı.
Kamu bankası Emlak Katılım, bağlı ortaklığı Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. üzerinden Katılımevim ve Birevim’in satın alınmasına yönelik görüşmelere başlandığını duyurdu.
Emlak Katılım’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, görüşmelerin bankanın büyüme stratejisi kapsamında başlatıldığı ve sürece ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıca kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.
SPK’DEN DE YENİ TEDBİRLER GELDİ
Borsa İstanbul’da yaşanan sert hareketlerin ardından Finansal İstikrar Komitesi de finansal piyasalara ilişkin tedbirlerin hızla devreye alınacağını duyurdu. Bunun ardından SPK tarafından da kredili işlemler ve yatırım fonlarına yönelik yeni tedbirler açıklandı.
SPK, kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinde normalde yüzde 35 olan asgari özkaynak koruma oranının geçici olarak yüzde 20’ye kadar uygulanabilmesine karar verirken, yedi portföy şirketinin TEFAS’ta işlem gören toplam 130 yatırım fonunun alım ve satım işlemlerinin durdurulmasına ve fonların tasfiye edilmesine hükmetti.
ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SÜREÇ NETLEŞECEK
Katılımevim ve Birevim için Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş. tarafından satın alma görüşmelerine başlanması, şirketlerin geleceğine ilişkin yeni bir sürecin başlaması anlamına geliyor. Ancak satın alma işleminin tamamlanıp tamamlanmayacağı ve sürecin mevcut tasarruf sahiplerinin sözleşmelerine nasıl yansıyacağı, yapılacak resmi açıklamalar ve işlemin tamamlanmasıyla netleşecek.