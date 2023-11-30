KDV, ÖTV gibi vergi artışları olacak mı? Bakan Mehmet Şimşek açıkladı

Yayınlanma: 30.11.2023 - 12:59

Güncelleme: 30.11.2023 - 13:19

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

TRT Haber'e konuşan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ekonomik büyüme güçlü, bu cesaret verici ama burada önemli olan büyümenin kalitesini artırabilmek. Önümüzdeki dönemde büyümenin iki ana motoru verimlilik artışı ve var olan imkanların verimli alanlara kanalize edilmesi.

Önümüzdeki dönemde büyüme büyük ihtimalle bir miktar yavaşlayacak, önemli olan OVP perspektifiyle sürdürülebilir büyüme patikasına girilmesi. Bu yıl bütçe açığı OVP'de öngörülenden bir miktar daha düşük olabilir.

Geniş anlamlı rezervlerin vadesine bir yıl kalan borca olan oranını 1'e çıkartmak istiyoruz.

'PROGRAMIMIZA GÜVEN ARTIYOR'

Var olan programımız çalışıyor, iç tutarlığı var; içeride de dışarıdada programa olan güven artıyor.

Sermaye girişi başladı, Ocak-mayısta portföy akımı olarak net 2.9 milyar dolar çıkış oldu, haziran-eylülde 5 milyar dolar net artış var.

VERGİ ARTIŞLARI TEKRARLANACAK MI?

Türkiye'ye kaynak girişi 2024 ikinci yarıdan itibaren artacak çünkü küresel finansal koşullar daha elverişli hale gelecek.

KDV, ÖTV gibi enflasyonu artıran vergi artışları tekrarlanmayacak.

'ENFLASYONDA TEK HANEDEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ YOK'

Enflasyonu tek haneye indirmek dışında seçeneğimiz yok. Kararlıyız bunu yapacağız. Kısa vadede büyümede yavaşlama riskini alıp bunu yapmak durumundayız. Aylık enflasyonda yavaşlama devam edecek.

Son dönemde fiyatlama davranışlarında ciddi bozulma var. Ancak iş insanlarının OVP'yi baz almaları kendileri için hayırlı olacak.

'KKM'DE DÜŞÜŞÜN DEVAMINI BEKLİYORUZ'

KKM ağustos ortasında 3,4 trilyon lira ile zirveyi buldu. Kasım ortası itibarıyla 2,8 trilyona indi, bunun devamını bekliyoruz. Rezervlerimiz güçlü olduğu bir noktada zamanlamasını biz belirleyeceğiz, KKM'ye vergi teşviğini kaldıracağız."

YÜZDE 40 VERGİ AÇIKLAMASI

Şimşek ayrıca menkul kıymetlerden ve bankalara döviz cinsinden açılmış hesaplardan elde edilen faiz ve kâr payı gelirlerinden yüzde 40’a kadar vergi alınması için Cumhurbaşkanı’na yetki verilmesi konusunda şu değerlendirmede bulundu:

“Yüzde 40’a kadar vergi için yetki alınıyor. Bu yüzde 40 vergi olacağı anlamına gelmiyor. Önümüzdeki dönemde liralaşmayı desteklemek için vergiyi kullanıp bu sürece katkıda bulunabiliriz. Bu bir yetkidir. Şuanda vergi getirmiyoruz. Sadece yetki alıyoruz. Piyasa koşullarına bakacağız. Daha adil bir vergi sistemi ve verginin tabana yayılması için çok ciddi adım atacağız.”