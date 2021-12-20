Ekonomist Kerim Rota'dan ekonomiye ilişkin çarpıcı değerlendirme

20 Aralık 2021 Pazartesi, 11:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programında faiz indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın "Benden başka bir şey beklemeyin" demesi üzerine TL güne sert bir düşüşle başladı. Tarihinin en karanlık günlerini yaşayan Türk Lirası, bu açıklamalar sonrası dibi gördü. Buna göre, lira dolar karşısında gün içerisinde 17,67'den işlem görmeye başladı.

Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı ve bankacı Kerim Rota, yeni başlayan haftaya ilişkin oldukça karamsar değerlendirmelerde bulundu. Bankaların kredi faizlerinde büyük oranda artış olacağını söyleyen Rota, "TCMB bankalara, yüzde 14'e yakın faizle 1.1 Trilyon borç verecek. Bu TL, kredilerin yüzde 40'ı" dedi.

''BU TİCARİ ZEKAYI KİMDEN ALDILAR ACABA?''

Bu hafta bankaların kredi faizlerini yüzde 28 ila yüzde 30'a yükselteceklerini belirten Rota, mevduat faizlerinin ise yüzde 18 ila yüzde 19 olacağını söyledi.

"Hazine tahvil faizleri yüzde 22-24'de" diyen Rota, "TCMB ise yüzde 14'e yakın faizle bankalara 1.1 Trilyon borç verecek. Bu TL kredilerin yüzde 40'ı. Bu ticari zekâyı kimden aldılar acaba?" ifadelerini kullandı.

İşte Rota'nın o paylaşımı: