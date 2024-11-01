KESK Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar: İktidarın bütçe tercihlerine itirazımız var

Yayınlanma: 01.11.2024 - 12:58

Güncelleme: 01.11.2024 - 12:58

KESK, 30 Kasım'da Ankara'da gerçekleşecek miting öncesinde illeri dolaşmaya devam ediyor. KESK heyeti Artvin'de CHP, Artvin Belediyesi, Yeşil Artvin Derneği ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini ziyaret ederek çağrıda bulundular.

KESK Örgütlenme ve Basın Yayın Sekreteri Sema Pınar, şunları söyledi:

"Uzun zamandır planladığımız 'geçinemiyoruz yoksulluğa karşı mücadelede birleşiyoruz' başlığıyla illeri dolaşıyoruz. İllerde siyasi parti ve kurumlara çağrıda bulunuyoruz. Sonuçta bu gidişattan memnun olmayan itirazı olan tüm kesimleri bir araya getirerek 30 Kasım'da Ankara'da yapacağımız yoksulluğa karşı birleşiyoruz mitingine çağrıda bulunuyoruz. Bu mitingin önemli olduğunu düşünüyoruz, uzun zamandır aslında bütçeye dair iktidarın tercihlerinin ve önceliklerinin ne olduğunu biliyoruz ve buna itirazımız var. Kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerden bize dönük emekçilere, emeklilere, asgari ücretle geçinenlere bir bütçenin çıkmayacağını biliyoruz. Hakkımız olanı da istemek üzere kurumlarımızla birlikte çağrıda bulunarak Ankara'da 30 Kasım'da Tandoğan mitinginde buluşmak üzere bir çağrı yapıyoruz. Bunun içinde Artvin CHP İl Bşkanlığını ziyaret ettik ve başkanımıza ve katılımda bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Yeşil Artvin Derneği'ni de ziyeret edeceğiz. Arkasından Belediyemizi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğini de ziyaret edip bugünkü ziyaretlerimizi tamamlayacağız."



