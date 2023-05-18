Kısa vadeli dış borç yükselişte

Yayınlanma: 18.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.05.2023 - 03:29

Merkez Bankası’nın “Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri-Mart 2023” raporuna göre kısa vadeli dış borç stoku, 2022 sonuna kıyasla yüzde 8.7 artışla 161.4 milyar dolara çıktı.

Bu kapsamda bankalar kaynaklı kısa vadeli stok yüzde 8.2 artarak 66 milyar dolar, diğer sektörlerin stoku yüzde 2.4 artarak 56 milyar dolar oldu.

Ayrıca Mart 2023 sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 203.3 milyar dolar oldu.