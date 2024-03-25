Koç Holding'ten Bangladeş'e dev yatırım

Koç Holding, 2019’da adım attığı Bangladeş’e yeni tesisini üretime hazırlıyor. 78 milyon dolarlık sermayeye sahip tesis, 4 binden fazla kişiye istihdam sağlanmış olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.03.2024 - 10:56
Koç Holding'ten Bangladeş'e dev yatırım
Abone Ol google-news

Koç Holding’in beyaz eşya markası Arçelik, dünyanın hemen hemen her coğrafyasında üretim yapıyor. Romanya’dan Güney Afrika’ya, Rusya’dan Mısır’a kadar farklı ülkelerde beyaz eşya üretiminde faaliyet gösteren Arçelik’in hızla büyüdüğü pazar ise Güneydoğu Asya.

Dünya'dan Kerim Ülker’in haberine göre, Hintli Tata ile ortaklık yapan, Pakistanlı Dawlance’ı satın alan, Tayland’da ise üretim tesisini hayata geçiren Arçelik, bölgenin en kalabalık ülkelerinden Bangladeş’te Aygaz ile beraber Koç Grubu’nu üretimde temsil ediyor. 2019’da Bangladeş’teki Singer şirketinin ana hissedarı olan alan Arçelik, şimdilerde yeni fabrikasını devreye almaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki ay ilk üretime başlayacak olan tesiste uluslararası standartlarda üretim yapmaya hazırlanan yeni tesisin, 78 milyon dolara, yani güncel kurla 2.5 milyar TL’lik yatırım bütçesi bulunuyor.

5 yıl önce Arçelik, Asya-Pasifik'teki varlığını büyütmeye devam ederek, Bangladeş'in önde gelen beyaz eşya perakendecisi ve üreticilerinden Singer Bangladeş'in çoğunluk hissedarı Retail Holdings Bhold BV'yi 75 milyon dolara satın aldığını açıklamıştı.


Koç Holding haberleri arçelik haberleri bangladeş haberleri

İlgili Haberler

Koç Holding'den 54,5 milyar dolar gelir

Koç Holding'den 54,5 milyar dolar gelir
Koç Holding, Tat Gıda'yı sattı! İşte yeni sahibi

Koç Holding, Tat Gıda'yı sattı! İşte yeni sahibi
Koç Holding'den 'Tat Gıda' satışı açıklaması

Koç Holding'den 'Tat Gıda' satışı açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu, kolları sıvadığı yerde

İmamoğlu, kolları sıvadığı yerde
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Akrep burcu yorumu
Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!

Adaylarını çektiler: AKP’yi destekleyecekler!
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Terazi burcu yorumu
Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 24 Mart 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu
Moskova saldırısında şüpheliler yakalandı: 'Ukrayna tarafında temasları var'

Moskova saldırısında şüpheliler yakalandı: 'Ukrayna tarafında temasları var'
Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 25 Mart 2024 Pazartesi Oğlak burcu yorumu