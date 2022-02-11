Kod 49 ile kovulan Darinda Çorap işçilerinden eylem

11 Şubat 2022 Cuma, 16:57

Darinda Çorap işçileri, işçilere ayrı ayrı zamlar yapılması ve yapılan zamların yetersiz bulunması nedeniyle eyleme başladılar. Tekstil-İş Sendikası'nın da Darinda Çorap işçileriyle fabrika önünde bulunduğu eylemde, dayatılan zamları ve ayrımcılığı kabul etmediklerini söyleyen ve bu nedenle Kod 49 ile işten atıldıklarını belirten emekçiler, kendilerine yapılan muameleye itiraz edildi.

İşçilerin mevcut hayat pahalılığında bu zamlarla geçinebilmesinin mümkün olmadığı belirtilen eylemde, işçilerin ücretinin 3 bin 700 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkmasının yetersiz olduğunu ve ara zammın, çok zam yapılmış gözükmesi için zammın içine koyulduğu vurgulandı.

"KOD 49, PATRON YALANIDIR"

İşçi Hareketi Koordinasyonu adına konuşan Nurseli Gözüaçık, Kod 49’un 'bir patron yalanı olduğunu' söyleyerek, şunları söyledi:

“Darinda çorap işçileri 5.500 TL olan, sefalet ücretini kabul etmediler. İşçiler haklarını istedikleri için kod 49 ile işten atıldılar. Kod 49 bir patron yalanıdır. İşçiler yeri geldiğinde 14 saat mesai yaptılar, işyerlerinden çıkamadılar. İşçiler bütün görevlerini yerine getirdiler, gece gündüz çalıştılar. İşçilerin mücadelesini, direncini Kod 49 ile kırmaya çalışıyorlar. İşçiler birlikleriyle, kararlılıklarıyla; söz, yetki, karar haklarıyla bu gidişatı mutlaka durduracaklar. İşçilerin kıdem tazminatlarını da , ihbar tazminatlarını da tüm haklarını da alacağız. Bu ülkede hukuk var. Patronlar zannediyorlar ki, oturdukları yerden işçilerin tüm haklarını gasp edebilirler. Buna izin vermeyeceğiz.”

"YERİ GELDİĞİNDE PARMAKLARIMIZ KANAYANA KADAR ÇALIŞTIK"

Bir Darinda Çorap işçisi yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Ben 9 ay burada çalıştım. Bazen gecemi gündüzüme katarak çalıştım, bazen parmaklarım kanadı. Sabahın 8’inden, ertesi gün 12’sine kadar 14 saat mesai yaptık. Sırf patronun ürünleri yetişsin diye. Biz adil bir ücret istedik. Piyasa ne veriyorsa onu istedik, hakkımızdan fazlasını istemedik. Zaten talep ettiğimiz ücret, bizim insanca yaşamamızı bile sağlayamıyor. Biz görüşme yapmak istedik, bizimle görüşme bile yapmadılar. Bizi haksız ve hukuksuzca Kod 49 ile işten attılar. Ben asla mücadelemden, haklı davamdan vazgeçmiyorum.”

"İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ"

Düzenlenen basın açıklamasında Deriteks, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Birleşik İşçi Zemini, Çağrı Dergisi, Devrimci Öğrenci Birliği, Dev-Tekstil, Dostluk ve kültür derneği, Emekçi Hareket Partisi, Emekçi Kadınlar, İşçi Kadın Meclisleri, Kaldıraç, Mücadele birliği, Türkiye işçi partisi, TOMİS bizlerle birlikteydi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İşçiler evlerine ekmek götürebilmek, insanca yaşamak için zam haklarını istediler. İşçiler bugün ülkenin dört bir yanında ekonomik krize karşı hakları olan zam için mücadele ediyor. Haklarını aradıkları için patron tarafından Kod 49’la işten atılan işçilerle birlikte omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Darinda işçilerinin kıdem, ihbar tazminatlarını tüm alacaklarını alacağız.

Zam istediği için Kod 49 ile işten çıkarılan Darinda işçileriyle omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz."



