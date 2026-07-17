Cumhuriyet Gazetesi Logo
Konu Meclis'e taşındı: Belirli meslek gruplarına yeşil pasaport hakkı yolda

Konu Meclis'e taşındı: Belirli meslek gruplarına yeşil pasaport hakkı yolda

17.07.2026 13:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Konu Meclis'e taşındı: Belirli meslek gruplarına yeşil pasaport hakkı yolda

Avrupa ülkelerinden vize almakta yaşanan büyük kriz nedeniyle Türkiye'de yeşil pasaport talepleri adeta patlama yaparken, farklı meslek gruplarını bu kapsama dahil etmek isteyen peş peşe kanun teklifleri TBMM'ye sunuldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türkiye'de derinleşen Schengen vizesi sorunu, 2026 yılında yeşil pasaport taleplerini artırdı. Avrupa ülkelerinden vize almakta yaşanan güçlükler nedeniyle farklı meslek grupları için yılın ilk aylarından itibaren peş peşe kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Sektör temsilcileri, uluslararası faaliyetlerde yaşanan aksaklıkların önüne geçebilmek amacıyla yeşil pasaport kapsamının genişletilmesini talep ediyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN YEŞİL PASAPORT TEKLİFİ

Mayıs 2026'da TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yeşil pasaport kapsamına alınması istendi.

Teklifte, özel okul öğretmenlerinin kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarıyla benzer haklardan yararlanması gerektiği belirtilirken, uluslararası eğitim programları ve akademik etkinliklere katılımda yaşanan vize sorunlarına dikkat çekildi.

DİŞ HEKİMLERİ, VETERİNER HEKİMLER VE MİMARLAR DA LİSTEDE

Şubat 2026'da sunulan bir diğer kanun teklifinde ise diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlar için yeşil pasaport düzenlemesi talep edildi.

Teklife göre, meslek odalarına kayıtlı ve mesleğinde en az 15 yılını dolduran bu grupların bilimsel ve teknik gelişmeleri yerinde takip edebilmesi amacıyla vizesiz seyahat hakkı elde etmesi öngörüldü.

Söz konusu teklif, TBMM komisyon gündemine alındı.

MÜHENDİSLER İÇİN DE DÜZENLEME GÜNDEMDE

2026'nın ilk çeyreğinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı mühendisleri kapsayan bir kanun teklifi de Meclis'e sunuldu.

Teklifte, uluslararası projelerde görev alan mühendislerin vize süreçleri nedeniyle iş ve ihale kayıpları yaşadığı belirtilerek, mesleğinde 15 yılını dolduran mühendislere yeşil pasaport verilmesi istendi.

TIR ŞOFÖRLERİNE 10 YIL ŞARTIYLA YEŞİL PASAPORT

Lojistik sektöründen gelen talep doğrultusunda hazırlanan bir diğer düzenleme ise uluslararası taşımacılık yapan tır şoförlerini kapsıyor.

Teklife göre, mesleğinde 10 yılını tamamlayan tır şoförlerine yeşil pasaport verilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin, sınır kapılarındaki vize kaynaklı bekleme sürelerini azaltarak ihracat süreçlerini hızlandırması amaçlanıyor.

İlgili Konular: #TBMM #yeşil pasaport #pasaport #Schengen #meslek

İlgili Haberler

SGK sistemindeki kritik tarih sınırı ortaya çıktı: O emeklilerin maaşı kesilecek
SGK sistemindeki kritik tarih sınırı ortaya çıktı: O emeklilerin maaşı kesilecek Emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam eden yurttaşlar için uygulanan Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) sisteminde kritik bir ayrıntı ortaya çıktı. Birçok emekli, çalışmaya devam ettiğinde maaşının kesilmeyeceğini düşünse de yasal mevzuat herkes için aynı işlemiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre, emekli olduktan sonra çalışıldığında maaşın kesilip kesilmeyeceği, emekli olunan tarihe değil; ilk kez sigortalı olunan tarihe göre belirleniyor. İşte çalışan emeklilerin bilmesi gereken tüm ayrıntılar...
Bernstein altın fiyatlarında yükseliş bekliyor: Yıl sonu beklentileri yükseltildi
Bernstein altın fiyatlarında yükseliş bekliyor: Yıl sonu beklentileri yükseltildi Küresel yatırım bankası Bernstein, Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikasına dair öngörülerini paylaştığı raporda, yılın ikinci yarısında reel faiz baskısının hafiflemesiyle birlikte altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü bir hareketin başlayacağını öngördü.
Yılın ilk altı ayı bilançosu netleşti: Kepenk indiren şirket sayısı 13 bin 484 oldu
Yılın ilk altı ayı bilançosu netleşti: Kepenk indiren şirket sayısı 13 bin 484 oldu TOBB verilerine göre, haziran ayında yeni kurulan şirket sayısı bir önceki aya göre çift haneli büyürken, aynı dönemde kepenk kapatan işletme sayısındaki patlama piyasadaki sert dalgalanmayı gözler önüne serdi.