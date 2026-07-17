Konu Meclis'e taşındı: Belirli meslek gruplarına yeşil pasaport hakkı yolda

Türkiye'de derinleşen Schengen vizesi sorunu, 2026 yılında yeşil pasaport taleplerini artırdı. Avrupa ülkelerinden vize almakta yaşanan güçlükler nedeniyle farklı meslek grupları için yılın ilk aylarından itibaren peş peşe kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu.

Sektör temsilcileri, uluslararası faaliyetlerde yaşanan aksaklıkların önüne geçebilmek amacıyla yeşil pasaport kapsamının genişletilmesini talep ediyor.

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ İÇİN YEŞİL PASAPORT TEKLİFİ

Mayıs 2026'da TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifiyle özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yeşil pasaport kapsamına alınması istendi.

Teklifte, özel okul öğretmenlerinin kamu kurumlarında çalışan meslektaşlarıyla benzer haklardan yararlanması gerektiği belirtilirken, uluslararası eğitim programları ve akademik etkinliklere katılımda yaşanan vize sorunlarına dikkat çekildi.

DİŞ HEKİMLERİ, VETERİNER HEKİMLER VE MİMARLAR DA LİSTEDE

Şubat 2026'da sunulan bir diğer kanun teklifinde ise diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlar için yeşil pasaport düzenlemesi talep edildi.

Teklife göre, meslek odalarına kayıtlı ve mesleğinde en az 15 yılını dolduran bu grupların bilimsel ve teknik gelişmeleri yerinde takip edebilmesi amacıyla vizesiz seyahat hakkı elde etmesi öngörüldü.

Söz konusu teklif, TBMM komisyon gündemine alındı.

MÜHENDİSLER İÇİN DE DÜZENLEME GÜNDEMDE

2026'nın ilk çeyreğinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı mühendisleri kapsayan bir kanun teklifi de Meclis'e sunuldu.

Teklifte, uluslararası projelerde görev alan mühendislerin vize süreçleri nedeniyle iş ve ihale kayıpları yaşadığı belirtilerek, mesleğinde 15 yılını dolduran mühendislere yeşil pasaport verilmesi istendi.

TIR ŞOFÖRLERİNE 10 YIL ŞARTIYLA YEŞİL PASAPORT

Lojistik sektöründen gelen talep doğrultusunda hazırlanan bir diğer düzenleme ise uluslararası taşımacılık yapan tır şoförlerini kapsıyor.

Teklife göre, mesleğinde 10 yılını tamamlayan tır şoförlerine yeşil pasaport verilmesi hedefleniyor. Düzenlemenin, sınır kapılarındaki vize kaynaklı bekleme sürelerini azaltarak ihracat süreçlerini hızlandırması amaçlanıyor.